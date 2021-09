Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der EHC Red Bull München setzt zum Saisonstart in der Deutschen Eishockey-Liga gleich mal ein Zeichen. Vier Spiele sind absolviert, alle vier haben die Münchner in regulärer Spielzeit gewonnen.

Durch den aktuellen Sieg beim Neuling Bietigheim Steelers rücken die Grizzlys Wolfsburg, der Vizemeister, in Folge eines Sechs-Punkte-Wochenendes auf Rang zwei vor. Auch die Kölner Haie sind ordentlich in die Saison gekommen. Gegen die Augsburger Panther lag der KEC schon mit 0:2 hinten, gewann aber noch mit 3:2 in der Overtime. Nach Punkten sind die Domstädter gar Vierter, da aber auch in dieser Saison – quasi vorsorglich – der Punktequotient zum Tragen kommt, steht Mannheim mit nur drei Spielen vor den Haien. Die Tabelle wird praktisch durchgängig „schief“ sein, da die DEL bekanntlich mit 15 Teams spielt, also immer ein Team spielfrei ist. Durch Augsburgs Punktgewinn in Köln sind die Krefeld Pinguine, die am Sonntag nicht im Einsatz waren, die einzige Mannschaft ohne Zähler.



So liefen die Spiele am Sonntag:

Kölner Haie – Augsburger Panther 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) n.V.

Tore: Köln: Dumont, Matsumoto, Thuresson – Augsburg: Payerl, Nehring.

Nürnberg Ice Tigers – Fischtown Pinguins Bremerhaben 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) n.V.

Tore: Nürnberg: Welsh, Shehy – Bremerhaven: Verlic, Urbas, Mauermann.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Tore: Mannheim: Bergmann, Plachta, Holzer.

Iserlohn Roosters – ERC Ingolstadt 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Iserlohn: Ziegler, Cornel, Bailey – Ingolstadt: Bourque, Defazio, Simpson, Feser.

Düsseldorfer EG – Schwenninger Wild Wings 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Tore: Düsseldorf: Geitner, Ehl – Schwenningen: Bassen.

EHC Red Bull München – Straubing Tigers 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Tore: München: Ehliz, Ortega (je 2), Varejcka, Boyle – Straubing: Mouillierat, Akeson, Leier.

Bietigheim Steelers – Grizzlys Wolfsburg 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Tore: Wolfsburg: Rech, Murray, Festerling, DeSousa.