Der dreimalige deutsche Meister Red Bull München hat Chris DeSousa unter Vertrag genommen. Der 31 Jahre alte Stürmer wechselt vom Liga-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg in die bayerische Landeshauptstadt.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Wir sind sehr glücklich, dass Chris sich für uns entschieden hat, denn er bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit. Chris spielt in allen drei Zonen sehr hart und ist ein Scorer, der auch im Powerplay Akzente setzen kann. Zudem ist er vielseitig in der Offensive einsetzbar.“

Der gebürtige Kanadier spielt bereits seit 2017 in Europa. In der Saison 2021/22 verbuchte DeSousa insgesamt 62 Punkte (28 Tore, 34 Assists) für Wolfsburg und beendete damit die vergangene Spielzeit als fünftbester Scorer der Deutschen Eishockey Liga. Vor seinem einjährigen Engagement bei den Grizzlys war der 1,75 Meter große Linksschütze in Schweden, Finnland, Österreich und Italien aktiv. Darüber hinaus kann DeSousa 105 Partien in der AHL sowie 25 Spiele in der ECHL vorweisen.

Chris DeSousa: „Ich habe mich für einen Wechsel nach München entschieden, weil alles zusammenkommt, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe viele großartige Dinge über die Organisation gehört. Wir haben eine sehr starke Mannschaft und wollen nun gemeinsam in der DEL und auch der Champions League angreifen.“