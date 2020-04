Lesedauer: ca. 1 Minute

Der rot-gelbe Kader für die Saison 2020/21 nimmt weiter Form an: Die Düsseldorfer EG hat sich die Dienste des dänischen Stürmers Mathias From gesichert.

Der 22-Jährige spielte in der vergangenen Saison für MODO Hockey in der zweiten schwedischen Liga. Dort erzielte der Nationalspieler und zweimalige WM-Teilnehmer in 49 Spielen zwölf Tore und bereitete 13 Treffer vor. Er erhält einen Vertrag bis 2021.

Niki Mondt, Sportlicher Leiter der DEG: „Wir sind froh, dass Mathias sich für uns entschieden hat. Er ist ein junger, sehr schneller Stürmer, der sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen kann. Mathias verfügt über einen guten Schuss und versteht es, vom Gegner die Scheibe zu erkämpfen und Chancen zu kreieren. Aufgrund seines jungen Alters steht er noch am Anfang seiner Entwicklung. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt!“

Mathias From: „Ich bin sehr aufgeregt, nach Düsseldorf und zur DEG zu wechseln! Nach einem längeren Gespräch mit Nicolas Jensen war ich endgültig überzeugt, denn er hat mir nur Gutes über die Stadt, den Club und das Umfeld berichtet. Ich will meiner Karriere einen weiteren Schub geben und dafür ist ein traditionsreicher Club wie die DEG vielleicht genau der richtige Club. Ich freue mich auf die neue Saison und die neue Herausforderung!“

Mathias From wurde am 16. Dezember 1997 in Frederikshaven, Dänemark, geboren. Seine ersten Eishockeyerfahrungen sammelte er in den Jugendteams seines Heimatortes. 2014 schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft von Frederikshaven IK, bei denen er in 15 Partien elf Punkte verbuchte. Zur Saison 2014/15 wechselte From nach Schweden. Dort spielte er bis 2018 beim schwedischen Erstligisten Rögle BK, zunächst in den Nachwuchsmannschaften, ab 2015/16 aber auch für die Profis. Insgesamt gelangen ihm in 70 SHL-Spielen sieben Treffer und sechs Vorlagen. Im Laufe der Eiszeit 2017/18 wechselte der Däne in die zweite schwedische Liga zu Södertälje SK und kurz darauf zu AIK, bei denen er bis zu seinem Wechsel 2019 nach MODO Hockey blieb. In dieser Zeit erzielte er insgesamt 22 Tore und gab 24 Vorlagen in 117 Spielen. Darüber hinaus lief der 22-Jährige 26 Mal für die dänische Nationalmannschaft auf (drei Tore, vier Vorlagen) und nahm an zwei Weltmeisterschaften teil. Mathias From ist 1,86 m groß und wiegt 85 kg. Er wird bei der DEG mit der Rückennummer 77 auflaufen.