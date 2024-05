Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Düsseldorfer EG meldet einen weiteren Neuzugang für die Saison 2024/25: Aus den USA wechselt Stürmer Jacob Pivonka zu den Rot-Gelben.

Der 24-jährige Center spielte zuletzt für Worcester Railers in der ECHL (60 Einsätze, 21 Tore, 24 Vorlagen) und in der AHL für die Bridgeport Islanders (fünf Begegnungen, eine Vorlage). 2018 war der Linksschütze in der vierten Runde von den New York Islanders gedraftet worden, kam dort aber nicht zum Einsatz. Im selben Jahr wurde er als Co-Kapitän mit der U18-Auswahl seines Landes Vize-Weltmeister. Die DEG ist nun seine erste Station in Europa.



Sportdirektor Niki Mondt: „Jacob Pivonka ist ein junger, ehrgeiziger Center, der läuferisch und auch am Bullypunkt seine Stärken hat. Durch seine Zeit im Nachwuchs des US-Hockey-Programms hat er eine sehr gute Ausbildung genossen und auch in diversen Jugend-Nationalmannschaften gespielt. Seine Vielseitigkeit und Energie werden uns weiterhelfen. Wir werden sicher viel Freude an ihm haben.“

Vater Michael Pivonka hat übrigens über 900 NHL-Spiele für die Washington Capitals bestritten. Sohn Jacob wurde am 28. Februar 2000 in Olathe, Kansas, geboren. Erste Eishockey-Erfolge feierte er in der Jugend-Teams der Chicago Mission und in diversen US-Auswahlteams. Bis 2023 lief er für die renommierte Notre Dame-Universität in der NCAA auf (166 Einsätze, 19 Tore, 37 Vorlagen), bevor 2023 nach Worcester wechselte.

Jacob Pivonka ist 1,80 Meter groß und wiegt 90 Kilogramm. Er erhält bei der DEG einen Vertrag bis 2025.