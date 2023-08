Testspiele am Samstag

​Am Samstag standen etliche Turnier- und Testspiele auf dem Plan. So liefen die Partien.

Der EHC Red Bull München setzte sich beim Red-Bull-Salute-Turnier in Zell am See mit 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) gegen die Zürcher SC Lions durch. Chris DeSousa (2) und Austin Ortega erzielten die Treffer für die Bayern im Duell mit dem Team aus der Schweizer National League.



Beim Vinschau-Cup in Latsch kassierten die Nürnberg Ice Tigers eine 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)-Niederlage gegen den HC Innsbruck. Das Team aus der ICEHL führte bereits mit 4:0, ehe Jake Ustorf zwei Minuten vor dem Ende den einzigen Treffer für die Franken erzielte.

Beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen verbuchten die Augsburger Panther ihren ersten Testspielsieg der laufenden Saison. Gegen die Langnau Tigers gab es einen 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen. Die Führung der Schweizer, die zu Beginn des zweiten Drittels erfolgreich waren, egalisierte Luca Tosto zehn Minuten vor dem Ende. Im Penaltyschießen waren alle drei Augsburger Schützen erfolgreich, sodass der zweite Punkte an die Panther ging. Im gleichen Turnier verloren die Schwenninger Wild Wings mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) gegen den HC Thurgau. Die obligatorische Overtime in diesem Wettbewerb blieb torlos, ehe Thurgau auch das Penaltyschießen und mit diesem Zähler auch das Turnier gewann.

Die Düsseldorfer EG hat beim Sachsenlotto-Cup in Dresden mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) gegen die Kassel Huskies gewonnen und steht damit im Finale am Sonntag gegen die Iserlohn Rosters. Zu Beginn des Mitteldrittels schnappte sich Oliver Mebus einen Querschläger und traf zum 1:0. In einem intensiven Spiel mit vielen Strafzeiten machte Josef Eham den Sack schließlich zu. Die Iserlohn Roosters besiegten die Gastgeber, die Dresdner Eislöwen, mit 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Michael Dal Colle (2), Eric Cornel und Balázs Sebők erzielten die Tore.

Weitere Ergebnisse: Vienna Capitals – Grizzlys Wolfsburg 0:4, GKS Katowice – Lausitzer Füchse 6:2, Starbulls Rosenheim – Selber Wölfe 3:1, Blue Devils Weiden – Icefighters Leipzig 5:2, Kölner EC U20 – EV Duisburg 0:6.