Lesedauer: ca. 2 Minuten

​12.138 Fans sehen am Schools Day (Schüler und Schülerinnen mit vergünstigten Karten) im PSD Bank Dome inklusive Martinsumzug auf der Eisfläche einen 4:1-Sieg der Düsseldorfer EG gegen die Löwen Frankfurt.

Die Gastgeber freuten sich über die Rückkehr von Bernhard Ebner, mussten aber weiterhin auf die langzeitverletzten Brendan O'Donnell, Kyle Cumiskey und Victor Svensson verzichten. Auf der Gegenseite fehlten Rylan Schwartz, Brendan Renford, Brett Breitkreuz, Ryan Olsen (fünf Spiele Sperre bis 1. Dezember) und Nathan Burns. Dafür standen zwei Neuzugänge und ehemalige DEG-Spieler im Kader der Hessen: Chad Nehring und Jerry D'Amigo kehrten als Gegner zurück in den Dome.



Im ersten Drittel merkte man den zwei Mannschaften die Pause des Deutschland-Cups an, es war ziemlich zäh und lediglich eine Strafe gegen die DEG sorgte für mehr Spielanteile der Löwen in einer sonst bis dahin ausgeglichenen Begegnung. Es gab wenig Höhepunkte und die Torhüter, Haukeland auf Seiten der Gastgeber, der einen Alleingang von Dominik Bokk entschärfte und Hildebrand bei den Löwen, waren zur Stelle, wenn sie mal gefordert worden. Einen weiteren Ausfall musste die DEG hinnehmen: Jakub Borzecki wurde vom Schläger eines Gegenspielers im Gesicht getroffen und musste mit einer Platzwunde vom Eis. Eine Strafe gab es nicht. Für ihn war das Spiel mit der Fahrt ins Krankenhaus beendet. Somit ertönte die Sirene beim Spielstand von 0:0.

Der Elan kehrte im zweiten Spielabschnitt zurück, die Abläufe funktionierten besser und es ergaben sich endlich mehr Möglichkeiten Tore zu erzielen. Eine hätte Kevin Maginot für die Löwen Frankfurt fast zur Führung genutzt, er wurde wunderbar am zweiten Pfosten angespielt, aber von Haukelands Fanghand ausgebremst. Die Düsseldorfer EG ist in der DEL die beste Mannschaft im zweiten Drittel und ging durch Stephen Harper, der sich im Zweikampf durchsetzte (23:45, Assists Justus Böttner, Alec McCrea) auch verdient 1:0 in Führung, der Treffer fiel dennoch überraschend, denn vom Rücken Hildebrands prallte der Puck ins Tor. Es war bis dahin ein offenes Spiel, aber das knappe Ergebnis hatte auch bis Drittelende bestand.

Dann sollten allerdings im dritten Durchgang weitere Tore fallen und es wurde auch ruppiger, einige Spieler tauschten persönliche Statements aus. Unbeeindruckt davon zeigte sich Luca Zitterbart, der für die Düsseldorfer EG mit seinem zweiten Saisontreffer bei 50:26 mit einem fulminanten Schlagschuss auf 2:0 erhöhte. Daniel Fischbuch und Stephen MacAulay sammelten Assists. Die Gäste aus der Mainmetropole gaben sich aber nicht so leicht geschlagen und nutzten ein Powerplay durch Ex-DEG Spieler Chad Nehring zum 2:1-Anschlusstreffer (57:33, Assists Carson McMillan, Reece Scarlett). Die Hessen schafften es, sich im Drittel der DEG festzusetzen und brachten einen sechsten Feldspieler. Der Spielaufbau ging einmal schief, ein Scheibenverlust im eigenen Drittel ermöglichte Daniel Fischbuch bei 58:56 auf dem Videowürfel die Scheibe zum 3:1 ins leere Frankfurter Tor zu schießen. Trotzdem war das Spiel noch nicht entschieden, eine weitere Strafzeit gegen die DEG und die Option auf Sechs gegen Vier im Powerplay für die Löwen ließ noch Zweifel aufkommen. Aber auch dieses Mal profitierten die Gastgeber vom Empty-Net-Goal und Tobias Eder mit dem Short-Hander und auf Vorarbeit von Stephen MacAulay (59:57) zum entscheidenden 4:1-Schlusspunkt ließ keine Spannung mehr aufkommen.

Somit ein gelungener Abend für die DEG, die ihren freien Sonntag genießen kann, während die Löwen die Fischtown Pinguins Bremerhaven empfangen.