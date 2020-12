Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nachdem die Gruppe B aufgrund der coronabedingten Rückzüge der Schwenninger Wild Wings und der Eisbären Berlin bereits beendet war, gewann die Düsseldorfer EG das abschließende Spiel in der Gruppe A des Magenta-Sport-Cups am Montagabend bei den Krefeld Pinguinen mit 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) und sicherte sich so Rang zwei hinter Bremerhaven und erreichten das Halbfinale.

Im ersten Drittel lief es für die Krefelder noch ganz ordentlich. Düsseldorf ließ eine 44-sekündige 5:3-Überzahlsituation ungenutzt, ehe die Pinguine zweimal durch Laurin Braun (15., 18.) die Führung auf dem Schläger hatten. Im zweiten Abschnitt war die DEG dann aber die klar bessere Mannschaft, sodass sogar mehr als das 3:0 nach 40 Minuten hätte herausspringen können. Marco Nowak (26.) und Marc Zanetti (37.) trafen fast deckungsgleich, hielten jeweils von der blauen Linie aufs Krefelder Tor drauf – was glückte, weil KEV-Goalie Marvin Cüpper die Sicht genommen wurde. Dazwischen traf Daniel Fischbuch sehenswert zum 2:0 (32.), als er nach innen zog und sofort abschloss. Im Schlussabschnitt wirkte Krefeld bemühter, doch die DEG blieb das bessere Team – und im Düsseldorfer Tor entschärfte Mirko Pantkowski die Gelegenheiten der Pinguine, noch einmal heranzukommen. Zudem leisteten sich die Gastgeber zu viele Strafzeiten.

Damit kommt es zu folgenden Halbfinalspielen:

Donnerstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr:

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim

Freitag, 11. Dezember, 19.30 Uhr:

EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG

Das Finale findet am Sonntag, 13. Dezember, um 15 Uhr statt. Wenn Bremerhaven das Donnerstagspiel gewinnt, sind die Pinguins Gastgeber für das Endspiel. Gewinnt Mannheim, spielt München oder Düsseldorf zu Hause.