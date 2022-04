Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Düsseldorfer EG hat es nun doch geschafft – die Rheinländer, die am Freitag wieder vom aus der Heimat zurückgekehrten Harold Kreis gecoacht wurden, gewannen das dritte Pre-Play-off-Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1 (2:1, 1:0, 0:0) und treffen nun im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey-Liga, das am Sonntag beginnt, auf den EHC Red Bull München.

In einem intensiven dritten Duell in Nürnberg gingen die Gäste in der sechsten Minute durch Alex Barta in Führung. Doch nur eineinhalb Minuten später glichen die Hausherren aus: Oliver Mebus zog von hinten ab, die Scheibe wurde auf ihrem Weg ins Netz zweimal abgefälscht – zuletzt und entscheidend von Marko Friedrich. Nach etwas mehr als elf Minuten lagen die Rot-Gelben wieder vorne, nachdem Brendan O’Donnell einen gefühlvoll getimten Pass in den Lauf von Daniel Fischbuch gespielt hatte und dieser dann zum 2:1 erfolgreich war. Die Ice Tigers blieben dran, ließen aber ihre Chancen ungenutzt. In der 32. Minute nutzte O’Donnell ein Powerplay, nur vier Sekunden nachdem Max Kislinger auf der Nürnberger Strafbank platzgenommen hatte. Nürnberg rannte im Anschluss an, Düsseldorf verteidigte aber stark. Gut eineinhalb Minuten vor Ende verhinderte DEG-Goalie Mirko Pantkowski mit einer starken Parade im Liegen den Nürnberger Anschlusstreffer und ebnete seiner Mannschaft so den Weg ins Viertelfinale.

Damit stehen alle Viertelfinalpaarungen fest. In dieser Saison werden alle Runden ab dem Viertelfinale im Best-of-Five-Modus ausgetragen.

Eisbären Berlin – Kölner Haie

EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG

Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Straubing Tigers – Adler Mannheim

Gespielt wird am 10., 12., 14., 16. und 18. April.