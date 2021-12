Lesedauer: ca. 1 Minute

​Was für ein Torfestival in Berlin: 5000 Zuschauer durften dabei sein, als sich die gastgebenden Eisbären und die Düsseldorfer EG duellierten. Obwohl die Hausherren fast die gesamte (reguläre) Spieldauer vorne lagen, sprang am Ende nur ein Punkt heraus.

Im ersten Drittel trafen die Eisbären bereits nach 56 Sekunden zur Führung; im zweiten Abschnitt dauerte es gar nur 42 Sekunde, ehe das 3:1 fiel. In der 26. Minute führten die Berliner bereits mit 4:1 – doch eine Garantie für einen Sieg ist so etwas nicht. Die DEG kam kurz darauf heran, stellte zum 3:4, 4:5 und 5:6 jeweils den Anschluss her, ehe die Rheinländer mit einem weiteren Feldspieler in der 59. Minute zum 6:6-Ausgleich kamen. 19 Sekunden vor Ende der Overtime erzielte Brendan O’Donnell für die DEG den Treffer zum 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 1:0)-Sieg nach Verlängerung. Die weiteren Tore für Düsseldorf markierten Alexander Ehl, Niklas Postel, Victor Svensson, Brendan O’Donnell, Paul Bittner und Stephan MacAulay; für Berlin waren Marcel Noebels (3), Giovanni Fiore (2) und Matt White erfolgreich.

Coronabedingt durften nur wenige Fans in München ins Stadion: So sahen 912 Zuschauer die 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)-Niederlage des EHC Red Bull München gegen die Adler Mannheim. Auch hier lag Mannheim mit 4:1 vorne – ließ sich die Butter aber nicht mehr vom Brot nehmen. Beide Teams erzielten jeweils ein Unterzahltor; der fünfte Mannheimer Treffer fiel ins leere Münchner Netz. Es trafen Daryl Boyle und Yannic Seidenberg für München sowie Ilari Melart, Lean Bergmann, Nigel Dawes, Jordan Szwarz und Andrew Desjardins für Mannheim.