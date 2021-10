Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther erkämpften sich einen wichtigen Heimsieg gegen die Schwenninger Wild Wings und gewannen mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

In einem Teils turbulenten Spiel schafften es die Augsburger Panther ihre Heimsiegesserie vor über 4000 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion auf nunmehr drei Spiele auszubauen.

Spieler des Abends war Adam Payerl, der mit zwei Toren maßgeblich zum Sieg beitrug. Er war es auch immer wieder, der das aggressive Forechecking der Panther antrieb und dadurch für viele Scheibengewinne bereits auf der Grundlinie der Schwenninger sorgte. Das erste Tor der Augsburger verbuchte allerdings Brady Lamb im dritten aufeinander folgenden Powerplay. Vorher hatte Panther-Neuzugang Matt Puempel das Tor in seinem ersten Spiel vor heimischer Kulisse getroffen, allerdings wurde es nach Videobeweis – Torhüterbehinderung durch Payerl – nicht anerkannt.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels war es eben Adam Payerl, der wieder in Überzahl der auf 2:0 erhöhen konnte. Immer wieder kam es zu kleinen Auseinandersetzungen auf beiden Seiten, Schwenningen wirkte in den ersten beiden Drittel sehr zerfahren und ohne große Linie. Im Aufbau kam es immer wieder zu Fehlern, diese konnten die Panther allerdings nicht ausnutzen. So war es Marius Möchel, der den Anschluss für die Wild Wings erzielte. Das Spiel war ab diesem Zeitpunkt wieder komplett offen.

Zur Mitte des letzten Drittels erzielte Schwenningen den Ausgleich, zehn Sekunden war das Powerplay alt, da war die Scheibe auch schon im Augsburger Tor – Travis Turnbull war es mit einem Gewaltschuss. Die Augsburger antworteten keine Minute später, Payerl mit seinem zweiten Tor an diesem Abend stellte die Führung wieder her. Den 4:2-Sieg machte 40 Sekunden vor Ende des Spiels Brad McClure mit einem Empty-Net-Tor klar. So feierten die Augsburger Panther den dritten Heimsieg in Folge.

Am Freitag, 8. Oktober, geht es für die Augsburger Panther zu den Grizzlys nach Wolfsburg, die Schwenninger Wild Wings müssen an diesem Tag zu den Kölner Haien.

Augsburger Panther – Schwenninger Wild Wings 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Tore: 1:0 (17:20) Lamb (Stieler, Saponari); 2:0 (22:27) Payerl (McClure, Graham); 2:1 (34:40) Möchel (-); 2:2 (49:13) Turnbull (Ramage, T. Spink); 3:2 (50:14) Payerl (Stieler, Clarke); 4:2 (59:20) McClure (Lamb, Stieler). Strafen: Augsburg 8, Schwenningen 14.

Sascha Ratzinger