Die Dresdner Eislöwen haben Verteidiger Alec McCrea verpflichtet. Der 30-jährige US-Amerikaner kommt von der Düsseldorfer EG.

McCrea bringt Gardemaße für einen Verteidiger mit: Er ist 1,91 Meter groß, wiegt 94 Kilogramm und spielt als Rechtsschütze. In seiner Heimat spielte er ab der Saison 2012/13 für die Waterloo Black Hawks in der USHL, der wichtigsten Junioren-Eishockeyliga der USA. Ab 2015 lief er in der NCAA für die Cornell University auf und machte dort mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam. 2019 gelang ihm der Sprung in die AHL zu den Grand Rapids Griffins.

Anschließend sammelte er weitere Einsätze in der AHL bei den Rochester Americans sowie in der ECHL bei den Toledo Walleye und Indy Fuel.

Im November 2021 wagte McCrea den Schritt nach Europa zu den Iserlohn Roosters in die DEL. Nach einer Saison wechselte er zur Düsseldorfer EG, für die er in den vergangenen drei Jahren ein verlässlicher und physisch starker Verteidiger war. Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Mit Alec bekommen wir einen Verteidiger, der den nordamerikanischen Spielstil lebt, physisch stark spielt und viel DEL-Erfahrung mitbringt. Er agiert sehr zuverlässig in der eigenen Zone, blockt Schüsse, räumt vor dem Tor auf und hat einen guten ersten Pass. Er wird für weitere Stabilität in unserer Defensivabteilung sorgen.“

Alec McCrea: „Dresden hat ein klares Konzept, ambitionierte Ziele und eine tolle Organisation. Es ist etwas Besonderes, Teil dieses Projekts zu sein, darauf freue ich mich. Ich denke, dass meine Spielweise dazu beitragen wird, dass wir als Team erfolgreich sind.