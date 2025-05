Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Dresdner Eislöwen verabschieden Danny aus den Birken. Der Torhüter wird den Weg in die DEL nicht mit den Sachsen gehen. Das hat er bereits während der Playoffs unter anderem in seinem Podcast „Eis und Leben“ mit Arne Uplegger angekündigt.

Aus den Birken war im Januar 2024 nach Dresden gekommen, half dem Team in der Spielzeit 2023/24 mit seiner Erfahrung und seiner Ausstrahlung zum Klassenerhalt in den Playdowns gegen die Selber Wölfe.

Sein Ziel war aber immer klar. Er möchte die DEL2 gewinnen, denn dieser Titel fehlte aus den Birken noch in seiner Vita. Die DEL und die Oberliga konnte er bereits gewinnen. In der nun abgelaufenen Saison hatte aus den Birken enormen Anteil am Titelgewinn. Allein in den Playoffs gegen Rosenheim, Kassel und Ravensburg konnte er am Ende die unglaubliche Bilanz von vier Shutouts, 1,82 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 93,73 Prozent aufweisen. Verdientermaßen wurde er damit auch zum MVP, dem Most Valuable Player, der Playoffs ausgezeichnet.

Danny aus den Birken: „Ich war damals auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Wenn ich etwas in Angriff nehme, ist dies immer mit einem großen Ziel verbunden. Als ich nach Dresden kam, wollte ich, trotz der damals schwierigen Lage, noch in die Playoffs kommen und habe verlängert, um die Meisterschaft zu gewinnen. Natürlich ist es immer ein schwerer und langer Weg bis zu so einem Titel, aber ich kann nicht sagen, dass ich es vorher als unmöglich angesehen hätte. Es war mein Ziel, zu spielen, Spaß zu haben und den Titel zu holen. All das konnte ich letztlich erreichen, was unheimlich toll ist.“

Aus den Birken hat insgesamt 64 Spiele für die Eislöwen bestritten, mit einer Fangquote von über 92 Prozent in der Hauptrunde und knapp 94 Prozent in Playoffs und Playdowns. Im Sommer wird er in jedem Fall noch einmal nach Dresden zurückkehren mit seiner „Goalie School“ und jungen Torhüter-Talenten vom 10. bis 13. Juli das Torwartspiel näherbringen. Anmeldungen dafür sind noch unter www.goalieschool33.com möglich.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Danny kam in einer schwierigen Phase zu uns, hat die Aufgabe Klassenerhalt aber voll und ganz angenommen. Für uns war von Anfang an auch klar, dass er ein Teil dieser neuen Mannschaft sein soll. Er hat das Vertrauen mit herausragenden Leistungen zurückgezahlt und ist zu Recht auch zum besten Spieler der Playoffs ausgezeichnet worden. Deshalb können wir nur sagen, Danke Danny und alle Gute auf deinem weiteren Weg!“



