6:3-Erfolg bei den noch sieglosen Löwen Frankfurt

Dresdner Eislöwen feiern historischen ersten DEL-Sieg

18.09.2025, 22:13 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Zu Beginn des dritten DEL-Spieltags feierte Aufsteiger Dresden mit 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) in Frankfurt den ersten DEL-Sieg der Vereinsgeschichte.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste aus Dresden - ein Schuss ins kurze Eck von Dane Fox, der nach seiner Sperre erstmals in dieser Saison auflief, bescherte die 1:0-Führung. Noch im ersten Abschnitt erarbeitete sich Frankfurt jedoch den Ausgleich, nachdem Dennis Lobach aus dem Gewühl einen Abpraller verwertete.

Nur zehn Sekunden nach Wiederbeginn brachte der Ex-Münchner Trevor Parkes die Eislöwen erneut in Front. Als Timo Kose für die Hessen auf die Strafbank musste, stellte Austin Ortega (26.) in Überzahl auf 3:1. Nur 63 Sekunden später schockte Lance Bouma den Großteil der 5.644 Zuschauer mit dem 4:1. Die Gastgeber benötigten zwar knapp fünf Minuten, um den Rückstand zu verdauen, verkürzten allerdings dann durch den erst am Mittwoch verpflichteten Neuzugang Ty Glover zum 2:4. Kurz vor der zweiten Drittelpause gelang Cameron Brace (39.) sogar noch das 3:4.

Der Start in den mit Spannung erwarteten Schlussabschnitt sollte allerdings erneut den Gästen gehören. Mit einem satten Handgelenkschuss in den rechten Winkel erzielte Andrew Yogan sein erstes DEL-Tor zum 5:3. Danach war der Arbeitstag von Löwen-Torhüter Mirko Pantkowski beendet und Cody Brenner rückte zwischen die Pfosten. Den Schlusspunkt setzte Yogan mit seinem zweiten Treffer der Partie per Emptynetter zum 6:3-Endstand. Im Anschluss brachte der Aufsteiger die Führung souverän über die Zeit, erzielte sogar noch durch Yogan per Emptynetter den 6:3-Endstand und verdiente sich im erst dritten DEL-Spiel den ersten Sieg. Frankfurt wartet hingegen weiterhin auf den ersten Sieg in der neuen Spielzeit.

Niklas Sundblad (Cheftrainer Dresdner Eislöwen): „Der erste DEL-Sieg ist ziemlich wichtig. Wir sind sehr froh, dass wir das geschafft haben. Wir haben vor allem im letzten Drittel sehr klug gespielt und uns den Sieg verdient.“

Maksim Matushkin (Kapitän der Löwen Frankfurt): „Wir kassieren viel zu viele Tore. Vor allem die erfahrenen Spieler müssen mehr Verantwortung übernehmen und besser agieren. Wir müssen das Spiel schnell abhaken und uns auf die nächste Partie konzentrieren.“

Tore: 0:1 (09:52) Fox (Turnbull, Suvanto), 1:1 (14:47) Lobach (Pfaffengut, McKiernan), 1:2 (20:10) Parkes (Braun, Suess), 1:3 (25:58) Ortega (Parkes, Braun), 1:4 (27:01) Bouma (Johansson, McCrea), 2:4 (32:11) Glover (Proft, McKiernan), 3:4 (38:44) Brace (Kose), 3:5 (46:02) Yogan (Fox), 3:6 (59:26) Yogan (Turnbull, Fox)

Strafminuten: Frankfurt 8, Dresden 6

Zuschauer: 5.644