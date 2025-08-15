Vorbereitungsspiele am Freitag

Dresdner Eislöwen feiern ersten (Test-)Sieg als DEL-Club - Landshut verliert deutlich

15.08.2025, 23:18 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das ist doch mal ein gelungener Auftakt in die Erstklassigkeit: Im ersten Vorbereitungsspiel nach dem Aufstieg in die DEL haben die Dresdner Eislöwen ihre Probepartie gegen die Iserlohn Roosters im Kölner Trainingszentrum mit 2:1 gewonnen.

Zunächst gingen die Sauerländer in Führung, nachdem der frühere Dresdner Nils Elten getroffen hatte. Kurz vor der zweiten Pause nutzte Travis Turnbull ein Powerplay zum Ausgleich. Sebastian Gorcik schoss die Elbflorenzer schließlich zum Sieg (52.). Niklas Sundblad, der Cheftrainer der Dresdner Eislöwen, erklärte: „Nach dem ersten Drittel haben wir gut gespielt. Wir haben Druck aufgebaut, Chancen kreiert, viele Checks zu Ende gefahren und Schüsse geblockt. Wir haben von Anfang an die kleinen Dinge richtig gemacht. Julius war zudem stark im Tor. Es war zwar nur ein Vorbereitungsspiel, aber der Sieg gibt uns ein gutes Gefühl für die kommenden Aufgaben.“

Beim Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing gewannen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 gegen den ERC Ingolstadt. Die Franken führten bereits mit 3:1, ehe die Panther gut zehn Minuten vor dem Ende den 3:3-Ausgleich herstellten. 27 Sekunden vor dem Ende traf Will Graber zum Sieg. Im zweiten Halbfinalspiel unterlagen die gastgebenden Straubing Tigers den Augsburger Panthern mit 2:3 nach Penaltyschießen. Damit stehen sich am Sonntag um 12 Uhr Augsburg und Nürnberg im Finale gegenüber; um 16 Uhr folgt das Spiel um Platz drei zwischen Straubing und Ingolstadt.

Beim Dolomiten-Cup in Neumarkt war der tschechische Extraligist Dynamo Pardubice eine Nummer zu groß für en DEL2-Club EV Landshut. Der klare Favorit feierte einen 7:0-Kantersieg. Die Niederbayern werden damit am Sonntag das Spiel um Platz drei bestreiten. Am Samstag stehen sich in Neumarkt die Löwen Frankfurt und Valerenga Oslo gegenüber.

Die Kassel Huskies haben auch im zweiten Testspiel während des Trainingslagers in Zell am See Überstunden gemacht. Nach einem erneuten 0:2-Rückstand gingen die Hessen gegen den Villacher SV mit 3:2 in Führung. Der ICEHL-Club glich aber kurz vor dem Ende aus. Im Penaltyschießen erzielte Yannik Valenti den entscheidenden Treffer.

Die Ravensburg Towerstars haben beim HC Innsbruck mit 2:0 gewonnen. Es trafen Anselm Gerg und Matej Mrazek.

Am Samstag spielen: Kölner Haie – Tappara Tampere (14 Uhr; im Haie-Trainingszentrum), Schwenninger ERC – Zürcher SC Lions (15 Uhr), EV Zug – EHC Red Bull München (17 Uhr; Lehner-Cup in Zug), Löwen Frankfurt – Valerenga Oslo (20 Uhr; Dolomiten-Cup in Neumarkt).