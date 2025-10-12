DEL kompakt am Sonntag

Drei Tore im Penaltyschießen: Justin Schütz schenkt Adlern Mannheim nächsten Sieg

12.10.2025, 21:08 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Zwar mussten die Adler Mannheim beim 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den EHC Red Bull München ihren dritten Punkt abgeben. Dennoch ist ihre Ausbeute mit 27 Punkten nach zehn Spielen überragend.

Anzeige

Erst mit dem 16. Penalty entschied Nicolas Mattinen an diesem Nachmittag das Spiel für die Adler Mannheim. Doch die Geschichte des Spiels bzw. des Torschusswettbewerbs schrieb Justin Schütz. Viermal trat er an, dreimal überwand er Simon Wolf, den Torhüter der Red Bulls. Eine außergewöhnliche Leistung. Nach 60 Minuten hatte es 3:3 gestanden. München führte mit 1:0 und 2:1. Doch der Spitzenreiter ging mit 3:2 in den Schlussabschnitt, in dem Brady Ferguson für München mit dem dritten Überzahltor ausglich.

800 Fans unterstützten die Fischtown Pinguins Bremerhaven in Dresden und sahen einen 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung. Dabei sah es für den Aufsteiger bis 79 Sekunden vor Schluss nach dem ersten Heimsieg aus, bevor Christian Wejse mit seinem zweiten Treffer den 4:4-Ausgleich schoss. Zwischenzeitlich führten die Nordseestädter mit 2:0 und 3:1. Austin Ortega mit zwei Toren, Lance Bouma und Andrew Yogan wendeten das Blatt für die Hausherren. In der Verlängerung sicherte Max Görtz Bremerhaven den siebten Saisonsieg. Am Dienstag geht es für die Mannschaft von Alexander Sulzer gegen Stohamar Ishockey um den Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League.

Bereits für das Achtelfinale in der CHL hat sich der ERC Ingolstadt qualifiziert. Gegen die Löwen Frankfurt gab es im Tagesgeschäft DEL einen 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)-Erfolg. Zwischen der 38. und 46. Minute zogen sie von 1:1 auf 4:1 davon. Ein Doppelschlag innerhalb von 15 Sekunden durch Riley Barber und Peter Abbandonato sorgte für die Vorentscheidung. Erfreulich aus Frankfurter Sicht war das zweite Tor des 18-jährigen Timo Kose an diesem Wochenende. Johannes Krauß stellte für den ERC den Endstand zum 5:2 her.

Einen Rückschlag gab es für die Schwenninger Wild Wings beim 3:5 (0:3, 2:1, 1:1) gegen die Augsburger Panther, die damit die zweite Niederlage an diesem Wochenende kassierten. Die Wild Wings verschliefen den Start und rannten nach dem Treffer von Riley Damiani und zwei Toren von Alexandre Grenier nach neun Minuten einem 0:3 hinterher. Zwar kamen sie nochmal auf 2:3 und 3:4 heran. Die Entscheidung markierte der Augsburger Anthony Louis, die die Panther auf den siebten Tabellenplatz spült.

Die Nürnberg Ice Tigers bleiben der Lieblingsgegner der Eisbären Berlin. In der Uber Arena gab es beim 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) den zehnten Sieg in Folge gegen die Franken. Nach einem torlosen ersten Drittel legten Lean Bergmann und Leo Pföderl, nach einer sehenswerten Vorlage vom als Verteidiger aufgestellten Frederik Tiffels, im zweiten Abschnitt den Grundstein für den Erfolg. Ty Ronning stellte nach dem Anschlusstreffer durch Constantin Braun auf 3:1. Die Gäste kämpften weiter. Mehr als das 2:3 durch Tyler Spezia gelang ihnen allerdings nicht. Mit dem vierten Sieg in Serie klettert der Meister ins Verfolgerfeld der Spitzengruppe.

Das tabellarische Spitzenspiel zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Straubing Tigers zogen die Niederbayern mit 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) auf ihre Seite und bleiben somit den Adler Mannheim auf den Fersen. Justin Scott erzielte zwei der fünf Tore für Straubing, die ihre Chancen konsequenter nutzten.

Im 101. NRW-Duell zwischen den Kölner Haien und den Iserlohn Roosters siegten die Domstädter mit 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Valtteri Kemiläinen, Dominik Bokk und Patrick Russell drehten den 0:1-Rückstand durch Daniel Fischbuch. Mit 18 Punkten stehen die Haie nach zehn Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Die Sauerländer haben als Vorletzter drei Punkte Vorsprung auf die Dresdner Eislöwen.