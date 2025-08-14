ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Testspiele am Donnerstag

Drei DEL-Teams im Einsatz: Ein Sieg, zwei Niederlagen

Lesedauer: eine Minute
Bild von Friedhelm Thelen
FRIEDHELM THELEN
Redakteur
Winnipeg Jets center Kristian Reichel (87) skates against the Colorado Avalanche during the second period of an NHL hockey game Thursday, Jan. 6, 2022, in Denver. (AP Photo/Jack Dempsey)
Kristian Reichel traf zweimal für die Adler Mannheim. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jack Dempsey)

Nachdem die Kassel Huskies am Mittwoch den Anfang gemacht haben, sind am Donnerstagabend nun auch die ersten DEL-Teams in die Testspielphase eingestiegen.

Im Haie-Trainingszentrum war Tappara Tampere aus Finnland zu Gast. Die gastgebenden Kölner Haie mussten sich mit 1:2 geschlagen geben. Patrick Russell markierte den Treffer für die Domstädter. Am Samstag um 14 Uhr stehen sich beide Mannschaften an gleicher Stelle erneut gegenüber.

In Kitzbühel trafen die Adler Mannheim auf die Graz 99ers aus der ICEHL und setzten sich mit 4:1 durch. Yannick Proske, Anthony Greco und zweimal Kristian Reichel waren für Mannheim erfolgreich, ehe die Österreicher in der Schlussminute zum Ehrentreffer kamen.

Beim Lehner-Cup in Sursee unterlag der EHC Red Bull München dem SC Bern mit 1:2. Jeremy McKenna verbuchte den Münchner Treffer.

Folgende Spiele sind am Freitag geplant: ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers (12 Uhr; Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing), Straubing Tigers – Augsburger Panther (16 Uhr; Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing), HC Innsbruck – Ravensburg Towerstars (17.30 Uhr), Iserlohn Roosters – Dresdner Eislöwen (19.30 Uhr; im Haie-Trainingszentrum Köln), Villacher SV – Kassel Huskies (19.30 Uhr; in Zell am See), Dynamo Pardubice – EV Landshut (20 Uhr; Dolomiten-Cup in Neumarkt).

