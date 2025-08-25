Schrader, MacFarlane und Ansons sind dabei

Drei DEL-Schiedsrichter für Olympia nominiert

25.08.2025, 18:29 Uhr Lesedauer: eine Minute

Wenn im Februar 2026 bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die besten Eishockeyspieler der Welt um die Medaillen kämpfen, wird die Deutsche Eishockey-Liga stark vertreten sein.

Neben dem Gros der deutschen Nationalmannschaft, die Bundestrainer Harold Kreis für die Spiele nominieren wird, sowie einigen Profis im Trikot anderer Teilnehmer-Nationen werden auch drei Hauptschiedsrichter aus der Penny DEL bei Olympia im Einsatz sein: André Schrader (Deutschland), Sean MacFarlane (USA) und Andris Ansons (Lettland) wurden vom Eishockey-Weltverband (IIHF) für die Olympischen Spiele im kommenden Februar nominiert.

Für den 35-jährigen Schrader ist es nach den Spielen 2014 in Sotschi und 2022 in Peking bereits die dritte Olympia-Teilnahme. Der 39-jährige Ansons ist nach 2022 zum zweiten Mal dabei, während es für den 33-jährigen MacFarlane in Italien eine olympische Premiere geben wird. Damit stellt die Penny DEL, in der das Trio auch in der am 9. September beginnenden Saison 2025/26 im Einsatz sein wird, fast die Hälfte der von der IIHF nominierten Schiedsrichter bei Olympia. Der Weltverband entsendet ebenso sieben Referees zu dem Turnier wie die nordamerikanische Profiliga NHL.