Am Sonntag um 16:47 Uhr erhielt Trainer Don Jackson die Goldmedaille mit dem DEL-Logo. Nach den Jahren 2016, 2017, 2018, die vierte Meisterschaft des EHC Red Bull München unter seiner Leitung.

Ist diese Meisterschaft der Schlussakkord für den erfolgreichsten Trainer der DEL-Geschichte? Diese Frage wird die Münchener Verantwortlichen und Fans in den nächsten Wochen beschäftigen.

Die DEL-Karriere des 66-jährigen US-Amerikaners startete in der Saison 2004/2005, als die NHL Saison wegen des Lookouts pausierte. In der Funktion des Co-Trainers hinterließ er seine Spuren bei den Eisbären. Er empfahl sich dabei für den Posten eines Cheftrainer Amtes.

Zur Saison 2005/2006 wechselte er zur Düsseldorfer EG und arbeitete in dieser Position. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hatte Jackson sofort Erfolg. Seine Mannschaft schaffte den Sprung ins Finale und wurde Vizemeister. Nach einer weiteren Saison erfolgte die Rückkehr zu den Eisbären.

Im Alter von 51 Jahren feierte er im Jahr 2008 seine erste DEL-Meisterschaft. Titel Nummer zwei bis fünf in der Hauptstadt folgten. Meister 2008, 2009, 2011, 2012 und 2013 stehen in seiner Berliner Vita. Auch der Hauptrundenrekord mit 123 Punkten ist das Resultat seiner Trainerqualitäten.

In der Saison 2013/2014 suchte er eine neue Herausforderung und schloss sich dem Red Bull Kosmos an. Im Mai 2014 wurde Jackson als neuer Trainer in München vorgestellt. Nach dem Ausscheiden im Playoff-Viertelfinale in seiner Premierensaison folgten Erfolge über Erfolge: Meisterschaften in den Jahren 2016, 2017 und 2018. Im Jahr 2019 erreichte der EHC als erste deutsche Mannschaft das Finale der Champions Hockey League. Ein weiterer Riesenerfolg. Nach zwei Finalniederlagen folgte nun der neunte DEL-Titel für Trainer Jackson. Die Mission4Minga war geschafft. Auf europäischem Eis sicherlich historisch. Nur der legendäre Scotty Bowman schaffte mit neun Stanleycups eine vergleichbare Titelserie.

Nach 1072 DEL Spielen als Trainer und 30 von 36 gewonnenen Playoffserien – Zeit für den Ruhestand? Die DEL würde auch menschlich eine vorbildliche Figur verlieren. Nach der Pokalübergabe zog sich die Legende zurück und bedankte sich bei jedem Familienmitglied seiner Spieler. Auch wir verneigen uns vor Don Jackson und seiner Karriere in der DEL. In der Hoffnung das noch einige Kapitel folgen werden.

Christian Winkler gegenüber dem Tagesspiegel: „ Es liegt allein an Don. Er muss sich entscheiden.“

Auf die Frage ob er seine Karriere fortsetzt, sagte Don Jackson gegenüber Magentasport: „Nun ich befinde mich ja im dritten Drittel meiner Karriere und es wird genauso sein wie in den Jahren zuvor: wir besprechen das. Aber das ist an diesem Abend nicht das Thema. Wir machen die gleichen Schritte wie jedes Jahr.“

Ein klares Statement sieht anders aus. Wer die Tränen in den Augen von Jackson gesehen hat, könnte vermuten, dass der Abschied einer Ära näher rückt.