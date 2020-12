Leihe beendet – Oilers steigen in Saisonvorbereitung ein

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Er war eine Bereicherung für den EHC Red Bull München – und mit zwei Tore und sechs Vorlagen als zweitbester Scorer des Teams am Gewinn des Magenta-Sport-Cups beteiligt. Zum Saisonstart in der DEL muss der Hauptrundensieger von 2020 nun aber auf Dominik Kahun verzichten. Der Silbermedaillensieger von Pyeongchang kehrt nach Kanada zurück und steigt mit den Edmonton Oilers in die Saisonvorbereitung ein.

Dem Vernehmen nach ist ein Saisonstar in der National Hockey League für Mitte Januar vorgesehen. Nachdem er zuvor 138 NHL-Spiele für Chicago, Pittsburgh und Buffalo absolviert und dabei 25 Tore und 43 Vorlagen erzielt hatte, wechselte er im November nach Edmonton und lief als Leihgabe der Oilers für München auf. Für die Red Bulls hatte er bereits von 2014 bis 2018 gespielt.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey und Geschäftsführer des EHC Red Bull München, wird auf der Homepage des Clubs so zitiert: „Es war wunderbar, Dominik wieder in unserem Trikot spielen zu sehen. Sein Engagement im Training, seine Leistungen auf dem Eis und seine charakterlichen Eigenschaften führen dazu, dass er jedes Team besser macht. Auch uns hat er geholfen, noch besser zu werden. Nun wird er uns Richtung Kanada verlassen. Unsere gesamte Organisation dankt ihm für seine Zeit bei den Red Bulls. Wir wünschen ihm nun das allerbeste für seine Zukunft beim fünfmaligen Stanley-Cup-Sieger Edmonton Oilers.“