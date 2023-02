Lesedauer: ca. 1 Minute

​Elf Jahre ist es nun her – da hing das Überleben der Düsseldorfer EG, mindestens auf Profiniveau, am seidenen Faden. Die Metro hatte sich als Großsponsor zurückgezogen. Das hätte den Rot-Gelben den Garaus machen können. Doch da war ja Peter Hoberg.

Als Geldgeber rettete er die DEG, als Mensch war er maßgeblich an der Gestaltung der Geschicke des Clubs beteiligt. Nun teilte die DEG mit, dass Peter Hoberg im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Ohne ihn gäbe es die DEG und damit ein wichtiges Stück deutsches Eishockey wohl nicht mehr.



In der Zeit, in der er als Gesellschafter der DEG maßgeblich tätig war, passierte so einiges: die Rettung, dann 2015 das Winter Games und die Teilnahme am Play-off-Halbfinale sowie die Qualifikation für die Champions Hockey League. Sein großer Traum war die Deutsche Meisterschaft – diese zu erleben, war ihm nicht mehr vergönnt.

In einem Nachruf der DEG wird Geschäftsführer Harald Wirtz zitiert: „Die Nachricht vom Tod von Peter Hoberg ist unendlich traurig und trifft uns hart. Die DEG ist geschockt. Unsere Gedanken sind bei der gesamten Familie Hoberg und vor allem auch bei seinem Bruder Stephan. Auch dank des Engagements der Gebrüder Hoberg ist die DEG heute gut aufgestellt. Menschlich ist der Verlust aber noch gar nicht abzusehen. Peter, ohne Dich wären wir nicht hier. Wir werden nie vergessen, was Du alles für die DEG getan hast! Dein Name wird in DEG-Kreisen immer unvergessen bleiben.“

DEG-Gesellschafter Stephan Hoberg sagt: „Mein großer Bruder und großer Bürger der Stadt Düsseldorf hat uns verlassen.“