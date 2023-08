Lesedauer: ca. 4 Minuten

Im Laufe der Jahre hat die DEL zahlreiche Trainer hervorgebracht, die das Gesicht des deutschen Eishockeys geprägt haben. In diesem Beitrag haben wir unsere Top 5 der besten DEL Trainer aller Zeiten aufgestellt und werfen einen Blick auf ihre beeindruckenden Karrieren und die Spuren, die sie im deutschen Eishockey hinterlassen haben.

Don Jackson

Der kanadische Trainer Don Jackson gilt als der erfolgreichste DEL Trainer aller Zeiten und führte sowohl die Eisbären Berlin zu mehreren Meisterschaften, als auch den EHC Red Bull München. Ebenso betreute er die DEG Metro Stars einst als Chefcoach in Deutschlands höchster Eishockeyliga. Während seiner aktiven Karriere als Eishockeyspieler bestritt er insgesamt 368 Spiele in der National Hockey League (NHL) für renommierte Teams wie die Minnesota North Stars, die Edmonton Oilers und die New York Rangers.

Insgesamt stand er in 1072 DEL Spielen als Trainer hinter der Bande und ist mit insgesamt neun gewonnenen deutschen Meistertiteln der erfolgreichste DEL Trainer aller Zeiten. Im Jahr 2019 wurde er zum DEL Trainer des Jahres gekürt. Nachdem er 2023 erneut mit Red Bull München den Meistertitel gewann, gab er das Ende seiner Trainerkarriere bekannt.

Serge Aubin

Der Head Coach der Eisbären Berlin, Serge Aubin, gehört ebenfalls zu den erfolgreichsten Trainern der DEL. Der Kanadier begann seine Trainerkarriere 2013/2014 als Co-Trainer des damaligen DEL Clubs Hamburg Freezers. Dort wurde er nach der Entlassung von Benoit Laporte zum Cheftrainer ernannt. Zur Saison 2016/2017 beantragten die Hamburg Freezers keine Lizenz für die Deutsche Eishockey Liga, so dass alle Mitarbeiter des Clubs, inklusive Serge Aubin, ihren Job verloren. Dieser schloss sich daraufhin den Vienna Capitals an und wurde Meister der EBEL.

Nach einer kurzen Zwischenstation in der Schweiz wurde Aubin im Mai 2019 als Trainer der Eisbären Berlin vorgestellt, die er bis heute als Cheftrainer betreut. Während seiner bisherigen Zeit in Berlin konnte er mit dem Team zwei deutsche Meisterschaften bejubeln. Trotz einer enttäuschenden Hauptrunde 2022/2023 hielten die Eisbären an dem Kanadier als Head Coach fest und verlängerten seinen Vertrag um ein weiteres Jahr, so dass er die Berliner auch in der DEL Saison 2023/2024 coacht.

Hans Zach

Zählt man die erfolgreichsten Trainer der DEL Geschichte auf, dann kommt man um den Namen Hans Zach nicht herum. Johann „Hans“ Zach konnte nicht nur als Spieler die deutsche Meisterschaft gewinnen, sondern holte den Titel auch als Trainer. Damit gehört er zu den wenigen Persönlichkeiten im deutschen Eishockey, denen dieses Kunststück gelang.

Seine Trainerkarriere startete der gebürtige Bad Tölzer als Nachwuchstrainer und Co-Trainer beim SB Rosenheim. 1990 schloss er sich dem damaligen Deutschen Meister Düsseldorf an. In seinem ersten Jahr als Trainer in Düsseldorf gelang ihm direkt die Titelverteidigung, genauso wie in den beiden darauffolgenden Spielzeiten. Von 1998 bis 2004 trainierte Zach die deutsche Nationalmannschaft, mit der er dreimal das WM-Viertelfinale erreichte. Nach seiner Zeit beim DEB heuerte er bei den Hannover Scorpions an und führte das Team aus Niedersachsen in der Saison 2009/2010 als erster deutscher Trainer in der DEL zur deutschen Meisterschaft.

Uwe Krupp

Uwe Krupp war nicht nur als Spieler äußerst erfolgreich, sondern zählt auch zu den besten DEL Trainern aller Zeiten.

Nachdem er seinen Vertrag als Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft nicht verlängerte, schloss er sich zur Saison 2011/2012 den Kölner Haien als Headcoach an. Dies war seine erste Trainerstation in der DEL. 2013, immer noch in Diensten der Kölner Haie, wurde er mit dem Titel „DEL Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. Lediglich ein Jahr später musste er jedoch seinen Posten auf Grund des schlechten Saisonstarts 2014/2015 räumen.

Davon profitierten die Eisbären Berlin und stellten Krupp am 16. Dezember 2014 als ihren neuen Chefcoach vor. Der Titelgewinn blieb ihm mit den Eisbären allerdings verwehrt. 2018 entschied sich der gebürtige Kölner dazu, den Verein zu verlassen und wechselte nach Tschechien zu Sparta Prag. Im Februar 2020 folgte schließlich die Rückkehr in seine Geburtsstadt Köln, wo er seitdem erfolgreich die Kölner Haie in seiner zweiten Amtszeit als Trainer betreut. Den aktuellen DEL Spielplan der Kölner Haie mit Chefcoach Uwe Krupp findet ihr auf Hockeyweb.

Harold Kreis

Der aktuelle Bundestrainer Harold Kreis darf bei einer Auflistung der erfolgreichsten DEL Trainer aller Zeiten nicht fehlen. Seine Trainerkarriere startete Kreis als Assistenztrainer bei den Adlern Mannheim, ehe er nach einigen Zwischenstationen den Cheftrainerposten beim EHC Chur aus der Schweizer Nationalliga B übernahm. Im März 2006 erfolgte der Wechsel zum HC Lugano mit anschließendem Gewinn der Schweizer Meisterschaft.

Nachdem Kreis in der Saison 2007/2008 mit den ZSC Lions ebenfalls den Schweizer Meistertitel gewann, wechselte er zur Spielzeit 2008/2009 als Chefcoach zu den DEG Metro Stars in die DEL. Im März 2010 wurde er seines Amtes entbunden und schloss sich den Adlern Mannheim an. Ein Titelgewinn war ihm auch hier nicht vergönnt. Lediglich für die Vizemeisterschaft reichte es.

Ende 2013 erfolgte nach einer Niederlagenserie die einvernehmliche Trennung zwischen den Adlern und Harold Kreis. Den gebürtigen Kanadier zog es daraufhin zurück in die Schweiz, ehe 2018/2019 das Comeback in der DEL als Cheftrainer der Düsseldorfer EG erfolgte. Zur Saison 2021/2022 wechselte er innerhalb der Liga zu den Schwenninger Wild Wings. Aktuell betreut Harold Kreis die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft und führte das Team bei der WM 2023 zur Silbermedaille, dem ersten Gewinn einer WM-Medaille seit 70 Jahren.