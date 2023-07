Lesedauer: ca. 5 Minuten

Seit ihrer Gründung 1994 hat sich die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu einer der angesehensten Eishockeyligen in Europa entwickelt. Über die Jahre haben zahlreiche außergewöhnliche Spieler ihre Spuren auf dem Eis hinterlassen. Von spektakulären Toren bis hin zu beeindruckenden Defensivleistungen haben diese Eishockeylegenden eine unvergessliche Geschichte in der DEL geschrieben.

Wir von Hockeyweb haben unsere Top 5 der besten DEL Spieler aller Zeiten für euch aufgestellt.

Sergej Beresin

Sergej Beresin wurde am 6. März 1971 in der russischen Stadt Woskressensk geboren und begann seine Eishockey-Karriere bei seinem Heimatverein Chimik Woskressensk. Dort fiel der linke Flügelspieler vor allem durch seine technischen Fähigkeiten und seinen präzisen Schuss auf. So wurden die Kölner Haie auf Beresin aufmerksam und verpflichteten den Stürmer für die erste DEL Saison 1994/1995. Dort überzeugte er die Zuschauer auf Anhieb mit 57 Scorerpunkten in 43 Spielen in seiner Premierensaison und avancierte zum Publikumsliebling der Kölner.

Anschließend nahm er am NHL Entry Draft 1994 teil, bei dem die Toronto Maple Leafs ihn an 256. Stelle auswählten. Aufgrund der Zurückhaltung der Leafs, ihn sofort zu verpflichten, entschied Beresin sich für eine weitere Saison in Köln. In dieser Zeit steigerte er seine Punkteausbeute aus dem ersten Jahr in Deutschland erheblich und erzielte beeindruckende 80 Scorerpunkte (davon 49 Tore) in nur 45 Spielen. Diese außergewöhnliche Leistung führte dazu, dass er in das All-Star-Team berufen wurde. In der Saison 1996/97 gab Beresin schließlich sein Debüt für die Toronto Maple Leafs in der NHL.

Nach weiteren Stationen in Phoenix, Montreal, Chicago und Washington kehrte er zur Saison 2003/2004 in sein Heimatland zum HK ZSKA Moskau zurück. Während der DEL-Saison 2004/2005 kursierten Gerüchte, dass sich Beresin möglicherweise erneut den Kölner Haien anschließen würde. Allerdings bewahrheiteten sich diese Spekulationen nicht, denn tatsächlich beendete er im Jahr 2004 seine Karriere als aktiver Eishockeyspieler.

Erik Cole

Erik Cole gehört ebenfalls den besten DEL-Spielern aller Zeiten an, auch wenn er lediglich eine Saison in Deutschland höchster Eishockey-Liga verbrachte. Cole wurde am 6. November 1978 in Oswego, New York, geboren und bestritt zwischen 1996 und 2015 insgesamt 938 Spiele in der National Hockey League (NHL). In dieser Zeit spielte er für die Carolina Hurricanes, Edmonton Oilers, Canadiens de Montréal, Dallas Stars und Detroit Red Wings auf der Position des linken Flügelstürmers. Im Jahr 2006 krönte er sich mit den Carolina Hurricanes zum Stanley Cup Sieger.

Während des NHL-Lockouts der Saison 2004/05 entschied sich Cole dafür, in Deutschland bei den Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga zu spielen. Dort erlebte er eine äußerst erfolgreiche Zeit und konnte zum Abschluss der Saison den Meistertitel feiern. In den Play-offs steuerte Cole fünf Tore und einen Assist zum Titelgewinn bei.

Besonders bemerkenswert war sein Auftritt im dritten Spiel der Best-of-Five-Serie in der letzten Play-off-Runde gegen die Adler Mannheim. Dort konnte Cole einen Unterzahltreffer verbuchen, der den wichtigen Ausgleich für die Eisbären bedeutete. Das Team nutzte anschließend den Schwung, den ihnen der Treffer verlieh, und sicherte sich letztendlich den Sieg. Dabei trug Cole nicht nur mit seinem Ausgleichstor, sondern auch mit einem weiteren Treffer zum Erfolg des Teams bei. Diese Leistung unterstreicht seine Bedeutung als Schlüsselspieler während seiner Zeit bei den Eisbären Berlin. 2017 gab Erik Cole das Ende seiner aktiven Spielerkarriere bekannt.

Mirko Lüdemann

Mirko Lüdemann ist mit 1.197 Einsätzen amtierender DEL Rekordspieler und darf in einer Auflistung der besten DEL Spieler aller Zeiten nicht fehlen. Der Verteidiger wurde 1973 in Weißwasser geboren und spiele bis 1990 bei den Jungfüchsen Weißwasser. Anschließend schloss sich der Linksschütze dem kanadischen Team Fort McMurray Oil Barons für drei Jahre an. 1993 wechselte er zurück nach Deutschland, wo er bis zu seinem Karriereende 2016 für die Kölner Haie spielte. Während seiner DEL-Karriere gewann Lüdemann mit den Haien zwei deutsche Meisterschaften.

Lüdemann hält in der Geschichte der Kölner Haie in der DEL mehrere beeindruckende Rekorde. Mit insgesamt 538 Scorerpunkten ist er unangefochten der Spieler mit den meisten Punkten in der Geschichte der Kölner Haie. Auch seine Fähigkeiten als Vorbereiter waren herausragend. Mit 362 Assists hält er hier ebenfalls die Bestmarke bei den Kölner Haien. Diese Statistiken machen ihn zum Aushängeschild des Vereins, dem er auch heute noch im Marketing und in der Nachwuchsarbeit erhalten ist.

Thomas Steen

In einer Auflistung der besten DEL Spieler aller Zeiten darf der Schwede Thomas Steen nicht fehlen.

Während seiner aktiven Karriere zwischen den Jahren 1974 und 1999 spielte er für namhafte Teams wie die Winnipeg Jets in der National Hockey League, Leksands IF und Färjestad BK in der schwedischen Elitserien sowie für die Eisbären Berlin und Frankfurt Lions in der Deutschen Eishockey Liga. Vor allem während der drei Spielzeiten bei den Eisbären Berlin sorgte er für Aufsehen. Für die Berliner sammelte der Center 66 Scorerpunkte in insgesamt 133 Spielen in der DEL.

Nach seinem Rücktritt vom aktiven Eishockey widmete Steen sich einer Laufbahn als Trainer in Schweden und war auch als Scout für verschiedene NHL-Teams tätig.

Robert Reichel

Auch der Tscheche Robert Reichel gehört unserer Meinung nach zu den besten Spielern, die jemals in der DEL gespielt haben. Während seiner Karriere spielte der Center unter anderem für die Calgary Flames, die New York Islanders und die Toronto Maple Leafs in der National Hockey League sowie für den HC Litvínov in der tschechischen Extraliga. In Deutschland schnürte er seine Schlittschuhe von 1994 bis 1996 für die Frankfurt Lions. Zusammen mit seinem Landsmann Jiri Lala bildete er dort ein kongeniales Sturm-Duo. Den Weg in die DEL fand er auf Grund des damaligen Lockouts in der NHL. Anschließend kehrte er nach Calgary zurück, von wo er ein Jahr später nach New York zu den Islanders wechselte.

Insgesamt gewann Reichel während seiner aktiven Karriere dreimal den Weltmeistertitel und wurde 1998 mit dem tschechischen Team sogar Olympiasieger. Im Jahr 2010 beendete er seine Laufbahn als Spieler bei seinem Heimatverein HC Litvínov und fungiert seitdem als Trainer.

Während diese fünf DEL Legenden alle der Vergangenheit der Liga angehören, kann im Hockeyweb DEL Liveticker das aktuelle Geschehen im deutschen Eishockey in Echtzeit verfolgt werden. Auch den DEL Spielplan 2023/2024, so wie die dazugehörige Tabelle findet ihr bei uns.