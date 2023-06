Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ERC Ingolstadt vervollständigt sein Torhüter-Trio mit Devin Williams. Der 27-Jährige wechselt vom DEL2-Club Eisbären Regensburg donauaufwärts und unterschreibt beim Vizemeister aus der DEL einen Zweijahresvertrag.

Zusammen mit Michael Garteig soll der US-Amerikaner, der aufgrund deutscher Vorfahren auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, den Ingolstädter Kasten sauber halten. Lukas Schulte aus dem eigenen Nachwuchs fungiert als dritter Torhüter.



„Ich habe Devin in der vergangenen Saison mehrmals live gesehen und er hat mich dabei beeindruckt. Er liest das Spiel sehr gut, ist reaktionsschnell und agiert immer mit höchster Intensität und dem absoluten Willen, jeden Puck abzuwehren“, beschreibt ERC-Sportdirektor Tim Regan den Neuzugang, der in der Vorsaison beim Aufsteiger Eisbären Regensburg eine Schlüsselfigur für den Klassenerhalt und das Erreichen der Playoffs war. In 42 Hauptrundenspielen gelangen ihm vier Shutouts (Spiele ohne Gegentor) sowie eine Fangquote von knapp 91 Prozent. Bei der Wahl zum Torhüter des Jahres in der DEL2 landete Williams auf Rang zwei.

Der im US-amerikanischen Bundesstaat Michigan aufgewachsene und ausgebildete Keeper spielte in der kanadischen Juniorenliga OHL zunächst drei Jahre lang zusammen mit NHL-Superstar Connor McDavid bei den Erie Otters. Nach vier Spielzeiten bei den Tulsa Oilers in der ECHL wagte der 1,83 Meter-Mann im Sommer 2021 den Sprung nach Europa und wechselte zum slowakischen Extraliga-Club HK Dukla Michalovce.

„Devins Arbeitseinstellung ist erstklassig. Er musste sich bei all seinen Stationen behaupten und hat sowohl in der DEL2 als auch in der Slowakei sowie in Nordamerika immer gute Leistungen gezeigt. Jetzt brennt er darauf, die Herausforderung DEL anzugehen“, sagt Regan.

„Was sich in Ingolstadt seit dem vergangenen Sommer entwickelt hat, gibt mir das Gefühl, dass es perfekt zu mir passt. Wir haben eine außergewöhnlich gute Mannschaft, ein großartiges Trainerteam und ich möchte nicht nur gemeinsam mit dem Team wachsen, sondern auch mein Spiel steigern. Ich werde jeden Tag alles geben, was ich habe, mich auf und neben dem Eis so vorbereiten und einbringen, dass ich dem Team dabei helfe, zu gewinnen. Das ist auch die Einstellung, die von den Spielern über den Trainerstab bis hin zu Tim gelebt wird“, erklärt der Linksfänger, der bereits jedes Playoff-Spiel der Oberbayern per Livestream verfolgt hat.