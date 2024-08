Lesedauer: ca. 1 Minute

Die DFEL hat für die Saison 2024/25 die teilnehmenden Mannschaften und den Spielplan bekanntgegeben. Mit dem ungarischen Team Kandai Magyar Hokiklub Budapest gehört der fünfmalige Champion der European Women’s Hockey League (EWHL) zu den Teilnehmern.

Die Deutsche Fraueneishockey-Liga (DFEL) wird mit sechs Mannschaften in die kommende Saison 2024/2025 starten. Erstmals wird auch ein Team aus Ungarn am Spielbetrieb teilnehmen. Der fünfmalige Champion der European Women’s Hockey League (EWHL), der Kandai Magyar Hokiklub Budapest, wird die DFEL zur kommenden Saison verstärken.

DFEL-Vereine der Saison 2024/2025:

ECDC Memmingen Indians

Eisbären Berlin

ERC Ingolstadt

EC Bergkamener Bären

Mad Dogs Mannheim

Hokiklub Budapest

Die neue Saison wird am 5./ 6. Oktober 2024 mit drei Ligapartien eröffnet. Die weiteren Begegnungen der kommenden Spielzeit sind ebenfalls bereits fixiert. Die Saison wird wie gewohnt in einer Doppelrunde ausgeführt.

Erster Spieltag DFEL:

5./ 6.10.2024 I ECDC Memmingen Indians – Mad Dogs Mannheim

5./ 6.10.2024 I Eisbären Berlin – ERC Ingolstadt

5./ 6.10.2024 I EC Berkamener Bären – Hokiklub Budapest

Der letzte Spieltag der DFEL-Hauptrunde ist für das Wochenende 15./ 16. Februar 2025 angesetzt, ehe es ab dem 22. Februar 2025 in die Playoffs geht. Diese werden wie in den Vorjahren, im Best-of-5-Modus ausgetragen. Die Meisterinnen der Saison 2024/2025 stehen dann spätestens am 29. März 2025 fest.

Der gesamte Spielplan der Deutschen Fraueneishockey-Liga ist hier einzusehen:

https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/

Development Coach Frauen Ronja Jenike: „Wir freuen uns, mit dem Hokiklub Budapest eine starke neue Mannschaft in der DFEL begrüßen zu können. Das Fraueneishockey in Ungarn hat in den letzten Jahren, sowohl im Vereins-Bereich als auch in der Nationalmannschaft, einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Konkurrenz aus Budapest wird ein guter Gradmesser für die DFEL-Teams sein und positiv zur sportlichen Entwicklung der deutschen Fraueneishockey-Liga beitragen.“