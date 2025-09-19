Auftakt zum zweiten DEL-Wochenende

Derby-Sieger München, Mannheim triumphiert im Giganten-Duell

In Mannheim ging es hoch her, Lukas Reichels Cousin Kristian avancierte zum Matchwinner für die Adler.

EHC Red Bull München – Augsburger Panther 6:3 (1:1, 1:0, 4:2)

Veit Oswald für München und Riley Damiani für Augsburg trafen jeweils doppelt, am Ende aber setzten sich die Münchner halbwegs deutlich durch. Adam Brooks erzielte 98 Sekunden vor dem Ende das entscheidende Tor, Tim Wohlgemuths Treffer war danach nur noch Ergebniskosmetik aus Augsburger Sicht.

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 7:1 (1:0, 5:0, 1:1)

Im Giganten-Duell zwischen Mannheim und Berlin ging es ordentlich zur Sache: Den ersten Fight gab es direkt nach dem Eröffnungsbully, zudem streckte später Berlins Yannick Veilleux – in seiner letzten Aktion des Spiels – mit einem harten Hit den Adler-Stürmer Luke Esposito nieder. Eishockey wurde aber auch gespielt, unter anderem erzielte Max Penkin das Tor zum 4:0 für die Kurpfälzer und avancierte mit nicht einmal 17 Jahren zum jüngsten Torschützen der DEL-Geschichte. Kristian Reichel traf doppelt und leistete zwei Vorlagen für Mannheim, den Ehrentreffer für den amtierenden DEL-Champion erzielte Neuzugang Markus Vikingstad.

ERC Ingolstadt – Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Im Vergleich des aktuellen Tabellenführers aus Wolfsburg mit dem letztjährigen Hauptrunden-Primus gingen die Schanzer zu Beginn des Mitteldrittels durch den Überzahltreffer von Riley Sheen in Führung. Diese glich Wolfsburgs Kapitän Spencer Machacek exakt vier Minuten später aus. Im Schlussdrittel brachte Myles Powell die Schanzer erneut in Führung, kurz danach flogen die Fäuste: Philipp Krauß und Torschütze Machacek waren aneinandergeraten und kassierten jeweils eine große Strafe. Riley Barber traf dreieinhalb Minuten vor dem Ende für die Schanzer, doch nur 43 Sekunden später verkürzten die Niedersachsen erneut durch Jimmy Lambert – konnten den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

Fischtown Pinguins – Straubing Tigers 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)

Mann des Abends im Nordwest-Südost-Gipfel war Straubings Rückkehrer Stefan Loibl, der das erste Tor der Niederbayern selbst erzielte und das zweite vorbereitete. Tim Brunnhuber stellte zur Spielmitte zum zwischenzeitlichen 0:3 aus Sicht der Seestädter, ehe Bennett Roßmy und Ziga Jeglic für die Norddeutschen verkürzten. 81 Sekunden vor dem Ende traf Elis Hede ins leere Tor der Niederbayern zum 4:2, ehe Nicholas Halloran auf 5:2 nochmals für die Tigers erhöhte

Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers 6:5 (1:3, 0:0, 4:2, 0:0, 1:0) n.P.

In einem spektakulären Spiel glich Eric Cornel knapp zwei Minuten vor dem Ende aus für die Sauerländer. Matchwinner für die Roosters war Daniel Fischbuch, der einmal in der regulären Spielzeit traf und im Schusswettbewerb den entscheidenden Penalty verwandelte.

Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Das erste Tor der Partie durch Schwenningens Tylor Spink nach nur 80 gespielten Sekunden beantworteten die Rheinländer mit vier Treffern in Serie durch Gregor MacLeod, Patrick Russell, Dominik Uher und Juhani Tyrväinen und brachten damit den Sieg unter Dach und Fach.