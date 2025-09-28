DEL kompakt am Sonntag

Derby-Sieg: Tabellenletzter Löwen Frankfurt überrascht Tabellenführer Mannheim

28.09.2025, 21:15 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Nach fünf Niederlagen haben die Löwen Frankfurt am Sonntagnachmittag gegen die Adler Mannheim ihren ersten Saisonsieg gefeiert.

Solche Geschichten schreibt nur der Sport. Die Ausgangslage für das Derby zwischen den verlustpunktfreien Adler Mannheim und den sieglosen Löwen Frankfurt schien klar zu sein. Doch es kam anders. Mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung setzten sich die Hessen durch, in der Cameron Brace den Extrapunkt sicherte. Mirko Pantkowski hatte seine Mannschaft im letzten Drittel mehrfach gerettet. Die Mannheimer Führung in Überzahl durch Zach Solow drehten die Frankfurter Daniel Wirt und Nathan Burns. Mit seinem dritten Saisontor glich Verteidiger Nicolas Mattinen aus.

Einen Last-Minute-K.o. musste Meister Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings hinnehmen. Bei der 1:2 (0:0,1:0, 0:2)-Niederlage scheiterten die Hauptstädter viermal am Torgestänge und an Torhüter Joacim Eriksson, der 45 Torschüsse abwehrte. Die Führung des Berliners Korbinian Geibel egalisierte Tylor Spink in der 45. Minute. 44,9 Sekunden vor Schluss schoss Kyle Platzer, der nach drei Spielen Sperre zurückkehrte, den Siegtreffer, der allerdings wegen einer Abseitsposition von Zach Senyshny nicht hätte zählen dürfen. Somit kassiert der Titelverteidiger die vierte Niederlage in Folge. Zuletzt gab es eine solche Serie zwischen dem 26. Dezember 2022 und dem 2. Januar 2023.

Den fünften Saisonsieg feierten die Fischtown Pinguins Bremerhaven nach einer erneut souveränen Leistung. Beim 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) gegen den ERC Ingolstadt zogen die Nordseestädter durch einen Doppelpack von Miha Verlic und den Treffer von Jan Urbas auf 3:0 davon. Dieser Vorsprung blieb bis zum Ende bestehen. Für Bremerhaven trafen noch Ludwig Byström und Nicolas Krämmer. Für die Schanzer waren Alex Breton und Kenny Agostino erfolgreich. Zu ihren Saisondebüts kamen auf beiden Seiten die Torhüter. Leon Hungerecker hielt 37 Torschüsse für die Heimmannschaft. Brett Brochu stand für die Gäste zwischen den Pfosten.

Einen gebrauchten Tag erwischten die Dresdner Eislöwen und Torhüter Julius Hudacek bei Nürnberg Ice Tigers. Nach 30 Minuten musste der Torhüter des Aufsteigers den Puck bereits sechsmal aus dem Netz holen und wurde durch Janick Schwendener ersetzt. Beim 8:2 (4:1, 3:0, 1:1) waren auf Nürnberger Seite Cole Maier mit einem Dreierpack sowie Samuel Dove-McFalls und Thomas Heigl mit zwei Toren die überragenden Akteure.

Mit zuletzt zwei Negativerlebnissen gingen der EHC Red Bull München und die Iserlohn Roosters in das Duell im SAP Garden. Durch einen 3:1(0:0, 1:1, 2:0)-Sieg haben die Red Bulls diese Serie durchbrochen. Sie entschieden das Spiel in den letzten zehn Minuten durch das Tor von Jeremy McKenna und den zweiten Treffer von Brady Ferguson, der ins leere Tor der Sauerländern traf. Henrik Törnqvist hatte zum zwischenzeitlichen 1:1 genetzt.

Ihre erst zweite Niederlage mussten die Grizzlys Wolfsburg beim 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) gegen die Kölner Haie einstecken. 181 Sekunden reichten den Haien um sich eine Zwei-Tore-Führung zu erarbeiten. Der Finne Oliwer Kaski erzielte wie am vergangenen Sonntag zwei der vier Tore. Wolfsburg wird in den kommenden Wochen auf Jimmy Lambert verzichten müssen. Der mit sieben Toren beste Torschütze der Liga verletzte sich und kehrte nicht wieder auf das Eis zurück.

Die aktuell längste Siegesserie halten die Straubing Tigers nach einem 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) gegen die Augsburger Panther. Eine 2:0 Führung durch Marcel Brandt und Stefan Loibl in Unterzahl schenkten sie zunächst her. Kurz vor Ende des ersten Drittels verkürzte Riley Damiani. 100 Sekunden waren im zweiten Drittel gespielt, da stellte D.J. Busdeker auf 2:2. Adrian Klein und Filip Varejka wendeten das Blatt für die Tigers erneut. Dieser Torabstand änderte sich nicht mehr. Die Niederbayern klettern mit dem fünften Sieg auf den dritten Tabellenplatz und stehen bei 14 Punkten.