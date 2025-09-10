Kommentar zum ersten Ost-Duell nach langer Zeit

Der ganz besondere Start in die DEL-Saison 2025/26

10.09.2025, 19:08 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Eisbären Berlin gegen Dresdner Eislöwen. Das Spiel? 6:2. Der Meister aus der Hauptstadt gewinnt gegen den Aufsteiger. Standesgemäß. Aber letztlich nur ein Hintergrundgeräusch. Was zählte, war nur das Ereignis. Das erste Ost-Duell in der Deutschen Eishockey-Liga seit 29 Jahren. Knall-Start in die neue Spielzeit. Ein Kommentar.

Eisbären gegen Dresden. DEL-Start. Die Halle knistert, wie wenn jemand eine Plastiktüte zu nah an eine Lampe hält. Berlin: groß, schwer, selbstgewiss. Dresden: neu, leuchtend, ein bisschen wie ein Kind, das seine erste Fahrkarte stempelt.

Weißwasser 1996? – Ach, lange her. Aber heute: Ost-Duell, neu verpackt, alt aufgeladen. Die Vergangenheit guckt durch die Ritzen, aber niemand will sie wirklich einlassen. Es ist eher: Jetzt. Jetzt!

Draußen: 30.000 Karten hätten weggehen können, sagen die Leute, während sie sich Bier in die Plastikbecher füllen. Drinnen: knapp halb so viele, trotzdem ein Gefühl, als ob die Decke der Arena atmet. 3000 Dresdner, irgendwie durch die Schranken gerutscht. Schwarzmarkt, Vitamin B, Oma kennt wen in der Geschäftsstelle – Wege gibt es immer, wenn man wirklich will.

Das Spiel selbst? – Klar, sportlich ungleich. Rekordmeister gegen Aufsteiger. Der Riese gegen den Jungen mit den viel zu großen Schlittschuhen. Aber genau das ist es doch: Wir feiern, dass er sich traut. Dass er fährt. Dass er nicht umfällt.

Und dann: Andi Eder trifft. Neuzugang. Bruder des im Januar tragisch an Krebs verstorbenen Tobi. Damals: eine Nachricht, die alle traf. Teamkameraden, Gegner, die ganze Liga. Plötzlich war da eine Leere, wo vorher ein Lachen gewesen war. Heute, in dieser Sekunde, füllt Andi ein kleines Stück davon wieder auf. Man spürt: Da oben schaut einer zu. Jubelt mit. Und unten jubelt Andi. Es ist nur ein Tor, klar. Aber in Wahrheit so viel mehr. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben.

Mein persönlicher Moment: Ich treffe Fränky Hördler. Legende. Er: „Schön, dich zu sehen. Geht es dir wieder besser?“ Ich: „Ja!“ Echte Besorgnis. Nicht gekünstelt. Und ich denke an einen Satz vom ersten Meister-Coach Pierre Pagé: „Hockey is a big Family!“

Und auf einmal wirkt alles wie eine einzige große Selbstumarmung. Wir! Hier! Zusammen! Ohne Kitsch, fast ohne Pathos. Nur ein bisschen Schweißgeruch und kalte Luft.

Niklas Sundblad nachher, Trainer von Dresden, strahlt, als hätte man ihm gerade den Schlüssel zu einer geheimen Kammer in der Semperoper gegeben: „Ein historisches Spiel! Für mich war die DEL-Rückkehr speziell, für ganz Dresden war es speziell. Für Eishockey-Deutschland war es ein großer Tag.“

Ja. So sagt man das. Und alle nicken.

Und für einen Moment – wirklich nur einen Moment – ist die Geschichte neu gestartet, als hätte jemand auf Reset gedrückt.