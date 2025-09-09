Austin Ortega erzielt erstes Eislöwen-Tor in der DEL

Der doppelte Eder-Moment: Eisbären Berlin schlagen Dresden zum Auftakt

9.09.2025, 21:52 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Besser hat wohl selten die Technik versagt: Weil das Meisterbanner mit einer Ehrung für Tobias Eder vor dem Spiel nicht unter das Hallendach gezogen werden konnte, passierte dies nach dem 3:1 für die Eisbären Berlin – das sein Bruder Andreas Eder erzielt hatte. Das DEL-Auftaktspiel gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen ging mit 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) an den Deutschen Meister.

Die Fans skandierten den Namen von Tobias Eder, die stimmungsvolle Musik lief – doch dann versagte die Technik. Die Eisbären Berlin mussten vor dem Eröffnungsspiel zunächst darauf verzichten, das Meisterbanner für ihren elften Titelgewinn in der Deutschen Eishockey-Liga unter das Hallendach zu ziehen. Doch dieser Fauxpas hatte keine Auswirkung auf die Spieler des Deutschen Meisters. Von Beginn an dominierten die Hausherren die Partie gegen den Aufsteiger, der sich sichtlich noch nicht an das Tempo im Oberhaus gewöhnt hatte. Der Druck führte nach etwas mehr als drei Minuten zum Berliner Führungstreffer durch Ty Ronning, der einen Rebound verwertete. Es dauerte bis zur zwölften Minute, ehe Justin Braun den ersten Torschuss für Dresden absetzte – doch fortan kamen die Eislöwen immer besser im Spiel an, ließen allerdings zwei Großchancen auf den Ausgleich aus. Erst kickte Berlins Norwin Panocha den Puck nach einem Schuss von Austin Ortega von der Torlinie (14.), dann parierte Eisbären-Goalie Jake Hildebrand einen Schuss von Lance Bouma bei einem Dresdner 2:1-Konter.

Auch im Mittelabschnitt ging es fix für die Eisbären. Wieder waren rund drei Minuten gespielt, als Ty Ronning den Puck querlegte und Korbinian Geibel damit völlig freigespielt war. Der Verteidiger zielte genau und nagelte die Scheibe zum 2:0 unter die Latte (24.). Kurz darauf hatte Dresden Pech, als Drew LeBlanc das Torgestänge traf (25.). Doch dann gab es den großen Moment für die Eislöwen: Nach einem Puckverlust der Gastgeber in der eigenen Zone reagierte Ex-Eisbär Austin Ortega am schnellsten und verkürzte auf 1:2 (33.) – nicht mehr und nicht weniger als das erste DEL-Tor in der Dresdner Eishockeygeschichte. Doch nur wenige Augenblicke später stellte Andreas Eder den alten Abstand wieder her (34.). Kurz darauf wurde es emotional, als das Meisterbanner – per Hand – unter das Hallendach gezogen wurde. Neben dem Meisterpokal und der Jahreszahl 2025 ist dort die Rückennummer 22 des verstorbenen Eisbären-Stürmers Tobias Eder zu sehen. Ein schöner Moment also, da sein Bruder Andreas kurz zuvor sein erstes Tor für Berlin erzielt hat.

Beim 4:1 von Marcel Noebels (42.) glänzte Frederik Tiffels mit einer „Fußball-Vorlage“ per Kufe, ehe die Gäste eine fast zweiminütige Überzahl ungenutzt ließen. Damit war das Spiel praktisch entschieden. Liam Kirk stellte auf 5:1 (51.), ehe Trevor Parkes einen Lapsus von Berlins Goalie Jake Hildebrand zum 2:5 nutzte (59.). Den Schlusspunkt setzten jedoch die Eisbären durch Blaine Byron (60.).

„Wir schauen von Tag zu Tag und Spiel zu Spiel. Es ist die Chemie in unseren Reihen, die uns erfolgreich macht“, sagte Ty Ronning gegenüber Magenta-Sport, der nun saisonübergreifend im 29. Spiel in Folge gescort hat. Dresdens Niklas Postels erklärte: „Das war eine Watsch’n. Das ist gut zum Auftakt, da wissen wir, woran wir arbeiten müssen.“

Tore: 1:0 (3:17) Ronning (Kirk), 2:0 (23:39) Geibel (Ronning, Pföderl), 2:1 (32:05) Ortega (Parkes), 3:1 (33:16) Eder (Bergmann), 4:1 (41:41) Noebels (Byron, Tiffels), 5:1 (50:17) Kirk (Müller, Ronning), 5:2 (58:49) Parkes (Suvanto), 6:2 (59:08) Byron (Tiffels, Noebels).

Strafen: Berlin 8, Dresden 4.

Zuschauer: 14.200 (ausverkauft).