​Das DEL Winter Game in Köln wird nicht wie ursprünglich geplant in der Saison 2020/21 stattfinden, sondern in die Eishockey-Spielzeit 2021/22 verlegt. Bereits erworbene Tickets für das DEL Winter Game behalten ihre Gültigkeit.

„Das DEL Winter Game so zu planen und verantwortungsvoll umzusetzen, wie wir uns das alle wünschen als sportliches Großereignis im vollen Rheinenergie-Stadion mit besonderer Atmosphäre, ist momentan nicht möglich“, begründet Haie-Geschäftsführer Philipp Walter die Verlegung.

Das Open-Air-Spiel war ursprünglich auf den 9. Januar 2021 datiert. Dieser Termin musste bereits vor einigen Wochen gestrichen werden. Die nun erfolgte endgültige Verschiebung in die nächste Saison trägt den Umständen der Corona-Pandemie Rechnung.