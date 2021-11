Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das DEL Winter Game zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim muss erneut verschoben werden.

„Wir waren voller Hoffnung, doch wir müssen verantwortungsvoll abwägen: Wir haben uns nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, dass für den 1. Januar 2022 angesetzte DEL Winter Game im Rhein-Energie-Stadion gegen die Adler Mannheim zu verschieben. Wir streben einen Termin im Dezember 2022 an. Hierzu sind wir im Austausch mit der Penny DEL, den Adlern und der Kölner Sportstätten GmbH“, erklärten die Haie.



„Bis zuletzt haben wir gehofft, das Event am 1. Januar durchführen zu können. Doch gerade die Dynamik der letzten Tage zwingt uns zu dieser sehr schweren und bitteren Entscheidung“, so Haie-Geschäftsführer Philipp Walter. „Es gibt aus unserer Sicht mehrere schwerwiegende Gründe, die für eine Verschiebung in den nächsten Winter sprechen: Das wirtschaftliche Risiko ist – gerade unter dem Eindruck der politischen Entscheidungen und Botschaften in den letzten Tagen – und der leider wieder einmal nicht vorhandenen Verlässlichkeit, was in den nächsten fünf Wochen passieren kann, zu hoch. Wir spüren eine verständliche vielschichtige Unsicherheit bei den Menschen. Unabhängig davon, dass ich überzeugt davon bin, dass wir – wie auch der FC – im Rhein-Energie-Stadion eine sichere Veranstaltung organisieren können, ist die Zurückhaltung der Menschen da. Ein weiterer Punkt ist der, dass wir überzeugt davon sind, dass ein DEL Winter Game nur dann ein würdiges DEL Winter Game ist, wenn es nicht in einem Gefühl der „angezogenen Handbremse“ stattfindet. So ein Event lebt von einem vollen Stadion und Ausgelassenheit. Wir hoffen und werden alles dafür tun, dass das im Dezember 2022 genauso gelingen wird. Rein organisatorisch würde uns die Fußball-WM im Dezember 2022 in Katar einen größeren Zeitraum für die erneute Terminfindung ermöglichen.“

An welchem Ausweichtermin das Ligaspiel der Haie gegen die Adler in der aktuellen Saison stattfinden wird, soll in Kürze bekannt gegeben werden.