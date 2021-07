Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie haben einen neuen Termin für das ursprünglich im Januar 2021 angesetzte DEL Winter Games gefunden. Neues Datum wird der 1. Januar 2022 sein. Mit den Adlern Mannheim und dem Rhein-Energie-Stadion, Heimspielstätte des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln, bleiben Gegner und Austragungsort gleich. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Haie-Geschäftsführer Philipp Walter: „Wir freuen uns sehr, dass wir Hand in Hand einen Termin für das DEL Winter Game finden konnten. Der DEL-Klassiker gegen Mannheim an Neujahr in einem verantwortungsvollen Rahmen wird ein tolles Eishockey-Fest sein. Unser Dank gilt der Penny DEL, der Kölner Sportstätten GmbH, dem 1. FC Köln, der Deutschen Telekom AG und den Adlern Mannheim mit denen wir gemeinsam eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet haben, um dieses besondere Eishockey-Erlebnis stattfinden lassen zu können.“