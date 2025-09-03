Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Straubing Tigers

3.09.2025, 10:16 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 9. September geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Straubing Tigers.

Die Straubing Tigers haben nach einer zwischenzeitlich schwierigen DEL-Saison dank des Trainerwechsels von Tom Pokel zu Craig Woodcroft das Ruder noch herum gerissen. Nachdem es in der Champions Hockey League und dem zweiten Spieltag Latz beim Spengler Cup gut lief, erreichte man in der Hauptrunde noch den siebten Platz. Nach dem Umweg über die Pre-Playoffs bot man dem späteren Meister Eisbären Berlin im Viertelfinale lange Gegenwehr und konnte so versöhnlich in die Sommerpause gehen. Mit einigen Kaderveränderungen will Straubing sich wieder unter den Top sechs anvisieren.

Tor:

Für frischen Wind sorgt ein prominenter Zugang im Tor: Mit dem norwegischen Nationalkeeper Henrik Haukeland konnten die Tigers einen international bewährten Schlussmann verpflichten – ein klarer Qualitätsschub zwischen den Pfosten. Daneben setzt man auf den jungen überzeugenden Florian Bugl (23), der zusammen mit Haukeland eines der besten Torhüter-Duos der Liga bilden soll.

Verteidigung:

In der Abwehr musste Sportdirektor Jason Dunham mit NHL-Routinier Justin Braun (Dresden), Philip Samuelsson (Bozen) und Nelson Nogier gleich drei Abgänge bewährter Leistungsträger verkraften. Ersetzen sollen diese die Neuverpflichtungen Nicolas Beaudin (Brünn/CZE) und Zachary Leslie (Mannheim). Nach einem weiteren Abwehrspieler ist man bis dato noch auf der Suche. Angeführt wird der Defensivverbund weiterhin von Marcel Brandt, Alex Green und dem 37-jährigen Routiner Stephan Daschner. Die beiden jungen Mario Zimmermann (24) und Adrian Klein (21) runden die solide Defensive ab und könnten den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen.

Angriff:

Der Aderlass ist mit den Abgängen von Josh Samanski (Edmonton Oilers), JC Lipon (Pustertal), Travis St. Denis (Salzburg), Taylor Leier (Karriereende) und Michael Clarke (Düsseldorf) enorm. Doch eine entscheidende Rolle im Sturm kommt dem aus Mannheim zurückgekehrten Stefan Loibl zu. Der 29-jährige kehrt mit viel Erfahrung im Gepäck zurück. Daneben erwartet man von den beiden US-Amerikanern Tyler Madden (Iowa/AHL) und Nick Halloran (Tappara Tampere/FIN) erhebliche Offensivpower. Zudem wurde mit Filip Varejcka noch ein junger Stürmer vom EHC Red Bull München verpflichtet. Einen weiteren Schritt in ihrer Entwicklung erwartet man von Elis Hede (24), Tim Fleischer (24) und Danjo Leonhardt, die allesamt aus Nürnberg kamen und in ihre zweite Saison für die Niederbayern gehen. Zu den Leistungsträgern zählen auch weiterhin Kapitän Mike Connolly und Justin Scott.

Auch im Staff wurde nachgelegt: Der frühere NHL-/KHL-Profi Marc-André Gragnani stößt als Co-Coach zum Team und bringt reichlich Expertise und Führungskompetenz mit – ein wertvoller Mentor für die Defensive.

Prognose:

Mit einer soliden Mischung aus bewährten Kräften und gezielten Verstärkungen – vor allem im Tor mit Königstransfer Haukeland gehen die Straubing Tigers gut vorbereitet in die neue Saison. Ein entscheidender Faktor ist, dass man in keinem weiteren Wettbewerb diesmal vertreten ist und die volle Konzentration auf die Liga gerichtet ist. Wenn sich die Neuzugänge schnell einfinden und die jungen Spieler den nächsten Schritt machen können, scheint der Club bestens positioniert, um die direkte Playoff-Qualifikation wieder anzustreben.