Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Schwenninger Wild Wings

1.09.2025, 14:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 9. September geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in ihre 31. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Schwenninger Wild Wings.

Die Schwenninger Wild Wings starten mit vorsichtigem Optimismus in die DEL-Saison 2025/26. In der Vorsaison landete das Team in der Hauptrunde auf Rang 9 und schwerere dann in den Pre-Playoffs gegen Nürnberg knapp in drei Spielen. Der eingeschlagene Kurs mit einer Mischung aus Kontinuität und gezielten Verstärkungen soll die Mannschaft aus dem Schwarzwald wieder näher an die Top 6 heranführen.

Auf der Trainerbank bleibt es bei Steve Walker, der seine dritte volle Saison als Chefcoach antritt. Nach einem kleinen Rückschritt in der abgelaufenen Spielzeit will er nun wieder Konstanz und Effizienz in das Spiel der Wild Wings bringen.

Tor:

Im Tor vertraut Schwenningen weiterhin auf Joacim Eriksson, der bereits in den vergangenen Jahren ein sicherer Rückhalt war. Als Backup soll wieder Michael Bitzer für die nötige Entlastung sorgen.

Verteidigung:

In der Defensive wurden Dominik Bittner (München) und der Schwede Eric Martinsson (Växjö Lakers) verpflichtet, um die namhaften Abgänge Daryl Boyle (Karriereende) und Jordan Murray (Klagenfurt) zu ersetzen. Daneben sind noch Niklas Hübner (Ingolstadt) und Niclas Hempel (Freiburg) neu, die vor allem für mehr Tiefe in der Defensive sorgen sollen. Ansonsten setzt man auf die bewehrten Kräfte um Thomas Larkin, Ben Marshall, Alex Trivellato, Will Weber und Arkadiusz Dziambor.

Angriff:

Im Sturm soll der US-Amerikaner Tim Gettinger (Grand Rapids Griffins), Jordan Swarz (Mannheim), Hakon Hänelt (Köln) und Felix M. Scheel (Bremerhaven) für neuen Schwung sorgen. Ken Andre Olimb, Brandon McMillan und Matt Puempel verlassen hingegen den Verein. Ansonsten wird die Offensive wieder von den beiden Spink-Brüdern angeführt. Tyson überragte mit 48 Punkten als Topscorer vor seinem Bruder Tylor mit 38 Punkten. Dahinter folgen Zach Senyshyn, Alexander Karachun (beide 37 Punkte) und Mirko Höfflin, der mit 29 Zählern zu überzeugen wusste. Allerdings waren dies auch die einzigen Akteure im Kader, die mindestens zehn Tore markierten. Hier sollte also in der kommenden Spielzeit die Last auf mehrere Schultern verteilt werden und das nötige Secondary Scoring angekurbelt werden.

Prognose:

Nach dem Ausscheiden in den Pre-Playoffs ist das Ziel klar: Schwenningen will stabiler auftreten und näher an die direkten Playoff-Plätze herankommen. Mit einem starken Trainer hinter der Bande, soliden Verstärkungen und einem erfahrenen Kern ist die Basis dafür gelegt – ob es am Ende tatsächlich für die direkten Playoffs reicht oder erneut ein Kampf um die Pre-Playoffs wird, hängt allerdings stark von der Konstanz des Teams ab.