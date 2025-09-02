Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Nürnberg Ice Tigers

2.09.2025, 10:27 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 9. September geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Nürnberg Ice Tigers.

Die Nürnberg Ice Tigers starten mit viel Zuversicht und einer Aufbruchstimmung in die DEL-Saison 2025/26. Nach einer starken Vorsaison, die mit dem knappen Playoff-Aus im Viertelfinale nach einer hart umkämpften Serie gegen Ingolstadt endete, konnten im Sommer so gut wie alle Leistungsträger von Sportdirektor Stefan Ustorf gehalten werden.

Tor:

Im Tor haben die Franken Evan Fitzpatrick vom EHC Red Bull München verpflichtet. Der 27-jährige Kanadier soll zusammen mit dem verletzungsanfälligen Niklas Treutle ein verlässliches Duo zwischen den Pfosten bilden. Leon Hungerecker wechselte zum Ligarivalen Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Verteidigung:

In der Defensive musste man Hayden Shaw nach Mannheim ziehen lassen, der allerdings durch Jakob Weber (EHC Red Bull München) adäquat ersetzt werden könnte. Ansonsten bleibt die Defensive angeführt von Owen Headrick und Cody Heiskanen unverändert. Die bewährten Kräfte Constantin Braun, Marcus Weber und Justus Böttner komplettieren die stabile Abwehr.

Angriff:

Im Sturm gab es ein paar Veränderungen. Mit Greg Meireles wurde ein offensivstarker Angreifer aus der slowakischen Extraliga verpflichtet, der zusätzlich Erfahrung aus der AHL mitbringt. Ebenfalls neu sind der US-Amerikaner Tyler Spezia (Toledo/ECHL) und Nordamerika-Rückkehrer Timo Bakos (Lake Superior/NCAA). Verlassen haben die Ice Tigers hingegen Spieler wie Jeremy McKenna (München), Ryan Stoa (Karriereende), Lukas Ribarik (Ziel unbekannt) und Mark Rassell ( Ravensburg). Jedoch konnten speziell die US-Boys Evan Barratt (67 Punkte), Will Graber (47), Cole Maier (42) und Charlie Gerard (32), welche die Zugpferde in der Offensive sind, allesamt gehalten werden. Daneben verfügt man über junge Angreifer wie Roman Kechter, Thomas Heigl und Josef Eham, die bereits viel Verantwortung erhalten und den nächsten Schritt machen sollen. Dies ist auch dringend nötig, da Nürnberg erneut mit nur 13 Stürmern über wenig Kadertiefe verfügt.

Prognose:

Nach dem Viertelfinal-Einzug im Vorjahr ist das Ziel klar: Nürnberg will erneut die Playoffs erreichen. Entscheidend wird dabei sein, ob das Team bei einem erneut dünnen Kader von Verletzungen verschont bleibt. Sollte das so sein, ist das Viertelfinale mit dem vorhandenen talentierten Kader durchaus realistisch.