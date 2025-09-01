Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Löwen Frankfurt

1.09.2025, 07:37 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 9. September startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Löwen Frankfurt.

Frankfurter Wundertüte: Der Star soll die Mannschaft werden

Die Verantwortlichen in Frankfurt verzichten auf klangvolle Namen und machen auf der Torhüter-Position aus der Not eine Tugend.

Tor:

Anfang Juni vermeldeten die Löwen Frankfurt die Verpflichtung von Mirko Pantkowski, der aus Köln an den Main wechselte. In der Meldung heißt es ganz am Ende: „Über die Zukunft von Jussi Olkinuora befinden sich die Löwen aktuell in enger Abstimmung mit seinem Berater.“ Diese ergab, wie später zu erfahren, dass der finnische Olympiasieger wegen Unstimmigkeiten über seinen Gesundheitszustand nicht nach Frankfurt zurückkehren wird. So müssen es jetzt Pantkowski und Cody Brenner richten – zweifellos zwei DEL-erfahrene Torhüter, die aber meist den Status der Nummer Zwei im Tor ihrer jeweiligen Teams innehatten.

Verteidiging:

Vier neue Verteidiger hat Jan Barta, in Frankfurt vom Co-Trainer zum Sportdirektor aufgestiegen, verpflichtet. Ein Name sticht hier heraus: Tommy Pasanen, Sohn von Rosenheims Cheftrainer Jari Pasanen, kam aus der höchsten College-Liga NCAA, zudem mit Ryan MacKiernan aus Düsseldorf ein zweifacher DEL-Champion. Michael Joyauxholte man aus der zweiten schwedischen Liga, dahinter versucht sich Jungspund Fabio Kose am DEL-Durchbruch.

Sie komplettieren die Abwehrverbund um Maksim Matushkin, mit 35 Jahren Aushängeschild und Anführer im Löwen-Rudel. Seine 50 Punkte aus 52 Partien in der vergangenen Saison waren beeindruckend, zudem stand er pro Spiel mehr als 25 Minuten auf dem Eis.

Angriff:

Mit Mathew Wedman haben die Löwen einen Stürmer verpflichtet, der ECHL-Geschichte geschrieben hat. Er schoss die Florida Everblades, mit den schon Mannheims Lukas Kälble zweimal Meister geworden war, im vergangenen Jahr zum dritten Kelly Cup-Gewinn in Folge – und damit zum ersten „Three-Peat“ der Liga-Geschichte. Ansonsten fällt noch der Schwede Jakob Lilja, der in seiner 37 NHL-Spiele stehen hat, in die Kategorie potenzieller Top-Stürmer. Er wechselt aus der Schweiz nach Frankfurt. Der aus Ingolstadt gekommene Noah Dunham und der zweite Kose-Zwilling Timo komplettieren das neue Quartett im Sturm.

Mit den beiden Neuzugängen und Routinier Carter Rowney, dem in der letzten Saison nachverpflichteten Chris Wilkie, Cameron Brace und dem Schweden Linus Fröberg sollten die Hessen zwei gute Sturmreihen an den Start bringen, dahinter lauern eine ganze Reihe junger Spieler, die wohl zunächst eher Defensiv-Aufgaben bekommen werden auf ihre Chance. Für die vierte Reihe stehen die Routiniers Carter Proft und Nathan Burns bereit, die die jungen Angreifer im Kader der Löwen anleiten können.

Prognose:

Eine Prognose für die Löwen fällt schwer: Wenn das Torhüter-Gespann seine Leistung bringt, Maksim Matushkin auf dem hohen Niveau der vergangenen Saison bleibt, die Abwehrrecken MacKiernan und Reid McNeill den Laden dicht halten und die jungen Spieler führen – und wenn der „Team First“-Ansatz im Sturm funktioniert, kann es eine gute Saison werden für die Löwen. Das wäre nach den Worten von Trainer Tom Rowe eine bessere Platzierung als Platz zehn in der vergangenen Saison – und vielleicht sogar der Sprung ins Viertelfinale, nachdem die letzte Spielzeit mit zwei Niederlagen gegen die Straubing Tigers in der ersten Runde (zu) schnell beendet war.