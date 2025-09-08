Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Kölner Haie

8.09.2025, 08:11 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Morgen startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Kölner Haie.

Können sich die Kölner Haie als Spitzenmannschaft etablieren? In der letzten Saison ließen sie die Stadt nach Tabellenplatz sechs in der Hauptrunde und einem starken Play-off-Lauf vom ersten Titel seit 2002 träumen. Dabei wurden Bremerhaven und Hauptrundensieger Ingolstadt eliminiert. Am Ende waren sie nach drei 0:7-Klatschen gegen die Eisbären Berlin chancenlos und wurden Vizemeister.

Tor

Mit zwei potentiellen Nummer-1-Torhütern starten die Haie in die neue Spielzeit. Tobias Ancicka fehlte aufgrund einer Handverletzung den Großteil der Saison. Der nachverpflichtete Julius Hudacek (Dresdner Eislöwen), der nach 25 Gegentoren in den ersten fünf Spielen die Situation im Tor stabilisierte und großen Anteil am Finaleinzug hatte, wechselte innerhalb der Liga. Hinzu kommt Felix Brückmann (Adler Mannheim), der zu den erfahrensten Spielern auf dieser Position zählt und bereits 40 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte.

Verteidigung

Den von Cheftrainer Kari Jalonen vorgelebten, finnischen Stil bringen zwei der vier neuen Spieler in der Verteidigung aufs Eis. Oliwer Kaski (HV71), der 2019 mit Finnland Weltmeister wurde, soll als schussstarker Spieler das Offensivspiel beleben und neue Elemente ins Überzahlspiel bringen. Ihm zur Seite könnte dabei der zweite neue Finne stehen. Im Jahr 2022 wurde der erfahrene Valtteri Kemiläinen (HC Sparta Prag) mit seinem Heimatland Olympiasieger. Mit Luca Münzenberger (University of Vermont), der bei den Kölner Junghaien ausgebildet wurde, kehrt nach vier Spielzeiten in den USA ein hoffnungsvolles Talent zurück. Eine U23-Position besetzt auch Sten Fischer (EHC Red Bull München), der in der Domstadt den nächsten Schritt gehen möchte. Die Mischung aus Erfahrung und jungen, hungrigen Spielern sorgt in diesem Teil für eine deutliche Verbesserung.

Angriff

Im Angriff gilt es Top-Torjäger Justin Schütz (Adler Mannheim) und Alexandre Grenier (Augsburger Panther), der in den Play-offs auftrumpfte, zu ersetzen. In Dominik Bokk (Löwen Frankfurt) scheint ein Spieler gefunden worden zu sein, der in diese Rolle hinein wachsen kann. In der letzten Saison blieb er unter seinen Möglichkeiten, zeigte in der Saison 2022/23 mit 24 Toren und 25 Vorlagen sein Potential. Dominik Uher (Fischtown Pinguins Bremerhaven) überzeugte die Verantwortlichen mit seiner Zweikampfstärke und Robustheit. Die Nordamerikaner Nate Schnarr (JYP Jyväskylä), Ryan MacInnis (Adler Mannheim) und Tanner Kero (HV 71) komplettieren den Angriff und bringen die nötige Qualität und Tiefe in den Kader.

weitere Zugänge

Aaron Kaiser (EC Salzburg U20), Patrick Russell (Linköping HC)

weitere Abgänge

Adam Almqvist (Unbekannt), Josh Currie (Graz99ers), Hakon Hänelt (Schwenninger Wild Wings), Elias Lindner (EV Landshut), Niklas Lunemann (Düsseldorfer EG), Mirko Pantkowski (Löwen Frankfurt), Edwin Tropmann (ERC Ingolstadt), Otso Rantakari (Unbekannt), Tim Wohlgemuth (Augsburger Panther)

Prognose

Die Haie werden auch in dieser Saison ihre Spiele aus der defensiven Stabilität heraus gewinnen, die sie erneut weit führen kann. Eine Top-4-Platzierung ist trotz des Abgangs von Justin Schütz realistisch. Der Kader ist tiefer aufgestellt worden, sodass dieser Faktor kompensiert werden kann.