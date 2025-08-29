Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Iserlohn Roosters

29.08.2025, 07:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 9. September startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Iserlohn Roosters.

Können die Iserlohn Roosters ein Zittern um den Klassenerhalt bis zum Schluss vermeiden? Die letzten beiden Jahre waren für die Sauerländer ein Überlebenskampf. In der Saison 2023/24 gelang die Rettung am vorletzten Spieltag. Ein Jahr später schien es noch dramatischer zu werden. Ein Endspiel gegen die Augsburger Panther am letzten Spieltag war wenige Spieltage vor Schluss realistisch. Durch Auswärtssiege in München und Mannheim und Ausrutscher der Konkurrenten wurde das Ziel bereits zwei Spieltage vor Schluss erreicht.

Trainer:

Eine Schlüsselposition nimmt der neue Trainer ein. Stefan Nyman (HV 71) heißt der Mann an der Bande, der nach 26 Jahren ins Sauerland zurückkehrt und als Spieler zwischen 1997 und 1999 bereits in der zweiten Liga für diese aktiv war. In den vergangenen elf Jahren war der Schwede in den europäischen Top-Ligen als Assistenzcoach tätig und bekommt nach langer Zeit wieder die Chance als Cheftrainer zu arbeiten.

Tor:

Im jährlichen Komplettumbruch bleiben die Torhüterpositionen mit Andreas Jenike und Hendrik Hane unverändert. Jenike hat im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass er in den Schlüsselspielen seine besten Leistungen abrufen kann. Als Neuling im IEC Tor stabilisierte Hane mit einem Gegentorschnitt unter drei seine DEL-Leistungen und ist hungrig auf mehr Einsätze.

Verteidigung:

Mit dem Trainerwechsel ergibt sich eine veränderte Spielphilosophie vom nordamerikanischen zum nordischen Stil mit besonderem Blick auf die Defensive. Robin Norell (Örebro HK) und Matias Lassen (Mälmö Redhawks) gelten als Defensivspezialisten, die Erfahrung aus der schwedischen Liga mitbringen und eine gewisse Sicherheit bringen sollen. Macoy Erkamps (AIK Stockholm) verpasste mit seiner Mannschaft den Aufstieg in die erste schwedische Liga, hat dort allerdings schon den schwedischen Eishockeystil vermittelt bekommen. Für Akzente in Überzahl mit seinem guten Schuss soll Kyle Wood (Kunlun Red Star) sorgen.

Angriff:

Eine zentrale Rolle werden die Neuzugänge Daniel Fischbuch (Adler Mannheim) und Julian Napravnik (Löwen Frankfurt) einnehmen. Fischbuch kann dabei auf seinen 680 DEL-Spiele Erfahrungsschatz und die Teilnahme an vier Weltmeisterschaften zurückgreifen. Napravnik bringt konstante Leistungen und 33 Scorerpunkte mit, wodurch er in der Saison 2024/25 punktbester deutscher Akteur seiner Mannschaft wurde. In Iserlohn möchte er sich weiterentwickeln. Einen schwedischen Stürmer mit hohen Qualitäten in Über- und Unterzahl schnappte sich der IEC mit Henrik Törnqvist (HC Linköping). Mit dem nachverpflichteten Christian Thomas wurde der Vertrag verlängert in der Hoffnung die Quoten von sechs Toren und sieben Vorlagen in den letzten 14 Spielen beizubehalten. Eric Cornel und Tyler Boland blieben zuletzt unter ihren Möglichkeiten und möchten an ihre erfolgreiche erste Saison anknüpfen.

weitere Zugänge:

Jakob Borzecki (Düsseldorfer EG), Bence Farkas (ESV Kaufbeuren U20), Daniel Neumann (Schwenninger Wild Wings), Eirik Salsten (HC Engergie Karlovy Vary)

weitere Abgänge:

Ole Blumenkamp (Krefeld Pinguine), John Broda (Lausitzer Füchse), Brayden Burke (Glasgow Clan), Michael Dal Colle (Dinamo Minsk), Stanislav Dietz (EV Landshut), Shane Gersich (HC Bozen), Brandon Gormley (unbekannt), Hubert Labrie (Thetford Mines Assurancia), Zach Osburn (HK Nitra), Maciej Rutkowski (Kassel Huskies), Branden Troock (HKM Zvolen), Emil Quaas (Düsseldorfer EG), Jake Virtanen (HK Dukla Michalovce), Sven Ziegler (Grizzlys Wolfsburg)

Prognose:

Für die Iserlohn Roosters wird der Klassenerhalt erneut das primäre Ziel sein. Wenn Stefan Nyman sein System etablieren kann und es gelingt Spiele über die Defensive zu gewinnen, dann könnten die Sauerländer eine der Überraschungen der Saison werden.