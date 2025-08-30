Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Grizzlys Wolfsburg

30.08.2025, 08:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 9. September startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Grizzlys Wolfsburg.

Können die Grizzlys Wolfsburg den Ausrutscher aus der vergangenen Saison vergessen machen? Mit dem elften Platz verpassten sie die Play-off-Ränge, was ihnen seit ihrem Aufstieg 2007 nur viermal passierte und so nicht eingeplant war. Die Punkteausbeute war zu instabil und eine Serie von mehr als zwei Siegen gelang dabei nicht.

Tor:

Auf der Torhüterposition setzen die Wolfsburger auch in dieser Saison auf Dustin Strahlmeier und Hannibal Weitzmann. Beide absolvierten ungefähr die Hälfte der Spiele, wobei Strahlmeier mit 3,08 einen für ihn ungewöhnlich hohen Gegentorschnitt hatte und nicht so richtig seinen Spielrhythmus fand. Weitzmann spielte solide, war aber nur selten ein Torhüter der für seine Mannschaft zum Unterschiedsspieler wurde. Beide haben in der Vergangenheit ihre DEL-Qualitäten gezeigt, sodass sie in der neuen Spielzeit einen weiteren Anlauf nehmen.

Verteidigung:

Keaton Thompson (Torpedo Nizhny Novgorod) und Ethan Prow (Rochester Americans) stellen sich als Neuzugänge in der Verteidigung vor. Beide blicken bereits auf Einsätze in der DEL zurück. Thompson, der als solider Arbeiter und ausgezeichneter Schlittschuhläufer beschrieben wird, spielte in der Saison 2023/24 als Nachverpflichtung 13-mal für die Adler Mannheim. Prow absolvierte als Leihspieler in der Saison 2020/21 für München 26 Einsätze. Seine Hauptaufgabe besteht darin, dass Überzahlspiel zu gestalten und wieder in Schwung zu bringen.

Angriff:

Tyler Gaudet (Düsseldorfer EG) kehrt im Angriff an seine alte Wirkungsstätte zurück. In der Saison 2021/22 führte er mit 19 Toren und 25 Vorlagen die Wolfsburger ins Play-off-Halbfinale. Nach einem Abstecher zu den Adlern Mannheim übernahm er in der letzten Saison bei der DEG Verantwortung und hielt mit seinen Punkten die Hoffnung vom Klassenerhalt in der DEL lange Zeit am Leben. Er soll in den kommenden Jahren eine größere Führungsrolle einnehmen. Mit persönlichen Bestwerten kommt Sven Ziegler (Iserlohn Roosters). 21 Tore erzielte er und zählte somit zu den besten Torschützen der Liga. Mit 28 Jahren im besten Eishockeyalter befindet sich Jacob Hayhurst (Västeras IK) zu dessen Stärke das Bullyspiel gehört. Bobby Lynch (Torpedo Nizhny Novgorod) und Matt Choupani (Savannah Ghost Pirates) komplettieren diesen Mannschaftsteil. Lynch ist als Center und Flügelstürmer flexibel einsetzbar und soll sowohl in Über-, als auch Unterzahl eine zentrale Rolle übernehmen.

weitere Zugänge:

Leo Hafenrichter (EHC Freiburg), Til Raab (Kölner Junghaie U20)

weitere Abgänge:

Darren Archibald (Fehérvar AV 19), Ryan Button (Augsburger Panther), Nick Caamano (Valerenga), Tanner Kaspick (HKM Zvolen), Andy Miele (Fischtown Pinguins Bremerhaven), Ryan O´Connor (HC Slovan Bratislava), Luis Schinko (EHC Red Bull München)

Prognose:

Die Grizzlys Wolfsburg haben das Potential in den gestandenen Kreis der Play-off-Anwärter zurückkehren und einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Sie werden um den direkten Einzug ins Play-off-Viertelfinale sicher ein Wörtchen mitreden.