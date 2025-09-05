Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Fischtown Pinguins Bremerhaven

5.09.2025, 08:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 9. September startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Bleiben die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Spitzengruppe der Liga? Mit dem dritten Tabellenplatz bestätigten sie ihre Konstanz in den letzten Jahren. Im Playoff-Viertelfinale unterlagen sie gegen starke Kölner Haie. Nach einem 0:3 Serienrückstand war es schwer zurück zu kommen. Dennoch schnupperten sie am Entscheidungsspiel. Bis zur letzten Minute hielten sie das 1:1. Am Ende besiegelte Haie Stürmer Alexandre Grenier mit einem Doppelpack das Aus.

Tor

Einen neuen Partner bekommt der zweifache DEL-Torhüter des Jahres Kristers Gudlevskis mit Leon Hungerecker (Nürnberg Ice Tigers) zur Seite gestellt. Maximilian Franzreb (Adler Mannheim), der sich in den letzten Jahren an der Küste zum Nationaltorhüter entwickelte, heuerte bei einem DEL-Schwergewicht an. Hungerecker gilt als starker Ersatz und hält die Qualität im Tor auf dem höchsten Niveau. Er bewarb sich mit einer starken Fangquote von 91,33 Prozent. Der Lette und der Neuzugang gehören zu den besten Duos der Liga.

Verteidigung

Der einzige Neuzugang in der Verteidigung ist Will Riedell (EHC Red Bull München). Mit seinen läuferischen Fähigkeiten soll er den ohnehin schon stark besetzten Mannschaftsteil weiter stabilisieren, in dem Nicolas Appendino (ESV Kaufbeuren) und Anders Grönlund (AIK) den Verein verließen und neue Herausforderungen suchten. 116 und 115 Gegentore in jeweils 52 Hauptrundenspielen waren in den vergangenen beiden Jahren schon Spitzenklasse, so dass Sportdirektor Sebastian Furchner kaum Grund zur Veränderung sah.

Angriff

Drei neue Spieler sind für den Angriff verpflichtet worden. Eine Schlüsselrolle soll dabei Nico Krämmer (EHC Red Bull München) einnehmen, der einen enormen Einsatzwillen mitbringt und die Qualität in Unterzahl erhöhen wird. In der Saison 2022/23 wurde Bennet Roßmy (Düsseldorfer EG) zum DEL-Rookie des Jahres gewählt. Er sammelte im Rheinland zuletzt viel Eiszeit. Mit seinen 22 Jahren zählt er auf dem U23-Sektor als Top-Verpflichtung. Andy Miele (Grizzlys Wolfsburg) erzielte 81 Punkte in 108 Spielen in der Autostadt und verfügt über die nötigen Führungsqualitäten um den jungen Spielern wie Roßmy neue Impulse in ihrer Entwicklung mitzugeben.

weitere Zugänge

Christopher Strasen (Weserstars Bremen)

weitere Abgänge

Felix Maegaard Scheel (Schwenninger Wild Wings), Cedric Schiemenz (Blue Devils Weiden), Marly Quince (HK Olimpija Ljubljana), Markus Vikingstad (Eisbären Berlin)

Prognose

Cheftrainer Alexander Sulzer hat den Bremerhavener Weg erfolgreich weiter geführt. Die Qualität im Kader wurde punktuell noch mal gesteigert. Die Fischtown Pinguins werden angeführt von einer stabilen Defensive erneut um eine Top-4-Platzierung spielen. In der Vorbereitung glänzten sie in der Champions Hockey League mit einem Sieg gegen den amtierenden Sieger ZSC Lions.