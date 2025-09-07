Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: ERC Ingolstadt

7.09.2025, 14:15 Uhr Lesedauer: 4 Minuten

In zwei Tagen geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf den letztjährigen Hauptrunden-Primus ERC Ingolstadt.

Anzeige

Rückblick: Halbfinale, Spiel 6 in Köln - der ERC Ingolstadt liegt in der Serie mit 2:3 zurück, muss vor 18.000 Zuschauern gewinnen, um im Meisterrennen zu bleiben. Alles läuft zunächst nach Plan, die Schanzer führen mit 2:0, dann kommt Alex Breton, spektakulärer Neuzugang aus ECHL und bester Offensiv-Verteidiger Liga, völlig frei zum Schuss - und verzieht knapp. Es war eine Szene mit Symbolcharakter, die den Saisonverlauf der Panther treffend zeigt.

Denn statt 3:0 heißt er kurz darauf 2:1 durch eines der berühmten "dreckigen" Tore durch Moritz Müller. Der Rest ist bekannt: Ausgleich Köln, Overtime, Tor Justin Schütz - Saisonende. Dem Champagner-Rausch einer überragenden Hauptrunde mit neuem Vereinsrekord folgte ein heftiger Kater, den man während einer mehr als eindeutigen Finalserie zwischen den Panther-Bändigern vom Rhein und den Eisbären Berlin auskurierte.

Nun also ein neuer Anlauf auf den Titel, den ersten seit 2014 - und der erste nach dann zwölf Jahren, der nicht nach München, Mannheim oder Berlin gehen würde. Dabei können die Schanzer einerseits auf einen gut eingespielten Kern bauen, müssen aber die Abgänge einiger Vereins-Ikonen verkraften.

Tor

Diesen Status hat der nach Augsburg gewechselte Michael Garteig nicht erreicht, hatte aber doch einige Spielzeiten in Íngolstadt absolviert. Devin Williams hatte nach Garteigs Verletzung im Frühjahr übernommen und sich für regelmäßige Einsätze im deutschen Oberhaus empfohlen. Ihm zur Seite steht Brett Brochu, der vom ECHL-Club aus Fort Wayne kommend seine erste Europa-Station absolviert. Sie werden zeigen müssen, ob sie der Herausforderung in Ingolstadt mit einem durchaus erwartungsvollen Umfeld und der Doppelbelastung mit der Champions Hockey League standhalten können.

Verteidigung

Mit Fabio Wagner der nach elf Jahren beim ERC nach München gewechselt ist, und Mat Bodie, der seine Karriere beendete, haben zwei Anführer, Dauerläufer und Gesichter des Vereins die Schanzer verlassen. Hier wird insbesondere Leon Hüttl gefragt sein, in die Bresche zu springen. Unterstützt werden soll er dabei von Alex Breton, der nach seiner glänzenden Debütsaison frühzeitig seinen Vertrag verlängerte, dem erfahrenen Morgan Ellis und Chris Jandric, der mit dem Prädikat "ECHL-Champion 2025" zu den Oberbayern wechselte.

Wenn dieser Verbund auch in der neuen Konstellation auch so stabil ist wie der letztjährige, der die zweitwenigsten Gegentore kassierte, könnte es wieder schwer werden für Gegner, Tore zu erzielen.

Angriff

Auch hier verließen zwei langjährige Stützen den Club: Wayne Simpson, mit 272 Punkten aus 316 Spielen drittbester Scorer der DEL-Hostorie der Panther, beendete wie "Bodes" seine Karriere. Ein weiterer herber Verlust ist der Abgang von Wojciech Stachowiak, der sich bei Tampa Bay Lightning in das Abenteuer NHL stürzt.

In der vergangenen hatten Sportdirektor Tim Regan und Trainer Mark French ein extrem gutes Händchen mit "No Name"-Zugängen wie Myles Powell und Austen Keating, die sich aber sehr schnell einen Namen machten. Auch das kleine Wagnis mit Riley Sheen, der nach seiner herausragenden ersten DEL-Saison für den damaligen Aufsteiger Bietigheim nicht mehr so recht in Fahrt kam, konnte bei seiner Rückkehr nach Deutschland mehr als überzeugen. Vor allem Riley Barber, der aus der KHL nach Ingolstadt wechselte, der junge Jakin Smallwood, der aus dem College-Hockey kommt, und der aus Finnland verpflichtete Peter Abbandonato sollen diese Verluste auffangen und die etablierten Kräfte unterstützen. Ob die Verantwortlichen damit wieder richtig lagen, wird sich zeigen müssen.

Prognose

In der Vorbereitung zur neuen DEL-Saison zeigten die Panther Licht und Schatten. Beim Vinschgau-Cup in Südtirol siegten sie einmal und verloren ein Spiel, dann folgten zwei Niederlagen in der CHL gegen finnische Spitzenteams - und danach wiederum ein klarer Sieg beim starken EV Zug.

Mark French spricht gerne von einem Prozess, in dem er seine Mannschaft sieht. Dieser scheint noch in vollem Gang zu sein, eine Tendenz zeichnet sich - in den Ergebnissen - im Moment noch nicht ab. Es wird entscheidend darauf ankommen, wie die Mannschaft den erneuten Umbruch angeht. Vielleicht klappt am Anfang der Saison noch nicht alles, wenn aber alle Beteilgten ruhig bleiben, hat die Mannschaft das Zeug, in der Erfolgsspur zu bleiben - oder dorthin zurückzufinden.