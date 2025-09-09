Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Eisbären Berlin

9.09.2025, 08:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Heute startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Zum Abschluss richtet sich der Blick auf die Eisbären Berlin.

Kann die Dominanz der Eisbären Berlin von den Konkurrenten durchbrochen werden? In der Hauptrunde liefen sie auf dem zweiten Platz ins Ziel. In den Play-offs verloren sie nur zwei Spiele und ließen den Kölner Haien im Finale bei einem Torverhältnis von 27:3 keine Chance. Mit vier Titeln in den letzten fünf Jahren setzten sie ein Statement an die Liga.

Tor

Jake Hildebrand und Jonas Stettmer bleiben die Personalien auf der Torhüterposition und gelten auch in dieser Saison als das stärkste Duo der Liga. Hildebrand absolvierte mit 35 Spielen etwa zwei Drittel der Spiele in der Hauptrunde. Zum Play-off-Viertelfinale hatte sich allerdings Stettmer ins Rampenlicht gespielt und überzeugte mit einer Fanquote von 95,39 Prozent. Im Halbfinale verletzte er sich und der Amerikaner kehrte zurück ins Tor. Mit drei Shutouts stellte er im Finale einen Ligarekord auf. Beide werden sich auf dieser Position abwechseln.

Verteidigung

Angeführt von den deutschen WM-Teilnehmern Jonas Müller, Erik Mik und Korbinian Geibel gibt es in der Verteidigung keine Veränderungen. Kapitän Kai Wissmann verpasste die Weltmeisterschaft aufgrund einer Handverletzung. In der Vorbereitung erwischte es ihn erneut. Er wurde an der Achillessehne operiert und fällt mehrere Monate aus. Für ihn wird sicherlich noch ein Ersatz gesucht.

Angriff

Frederik Tiffels verlängerte neben Jonas Müller und Kai Wissmann ebenfalls seinen Vertrag bis 2029. Auch er gilt als Stütze im Team. Das Ziel einen festen Stamm an Nationalspielern langfristig in den Reihen zu haben wurde damit vorangetrieben. Neu sind hingegen Markus Vikingstad (Fischtown Pinguins Bremerhaven) und Andreas Eder (EHC Red Bull München). Der 25-jährige norwegische Nationalspieler gilt als guter Bullyspieler und brachte es zuletzt an der Nordseeküste auf 36 Tore und 53 Vorlagen in vier Spielzeiten. Eder kann sowohl als Center als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden. Leo Pföderl und Ty Ronning werden auch in der kommenden Saison versuchen neue Bestmarken aufzustellen. 82 Tore erzielten sie auf dem Weg zum Titel.

weitere Zugänge

Lennart Neiße (Cambridge Redhawks), Moritz Kretzschmar (Eisbären Juniors U20)

weitere Abgänge

Michael Bartuli (Kassel Huskies), Zach Boychuk (HK Olimpija Ljubljana), Gabriel Fontaine (EHC Red Bull München), Olivier Galipeau (HC Banska Bystrica), Maxim Schäfer (Chicoutimi Saguenéens)

Prognose

Die Eisbären Berlin gehen auch 2025/26 als Topfavorit in die Saison. In der Champions Hockey League hatten sie zuletzt Schwierigkeiten und verloren drei von vier Spielen. Über die Saison werden sie ihre Form finden und spätestens in den Play-offs schwer zu schlagen sein. Ein Rezept für vier Siege in einer Serie gilt es für die Konkurrenz zu finden, ansonsten folgt zum zweiten Mal für die Hauptstädter der Titel-Hattrick.