Der Hockeyweb-Countdown zum Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: EHC Red Bull München

4.09.2025, 11:45 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 9. September geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in die neue Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf den EHC Red Bull München.

Es sollen wieder ruhigere Zeiten anbrechen bei Ex-Meister München. Nach einer etwas turbulenten Spielzeit, die sogar den Erfolgscoach Don Jackson interimsweise an die Bande der Bullen wirbelte, dürfte – neben dem sportlichen Erfolg – die Kontinuität ganz oben auf der Agenda stehen. Der aus Salzburg verpflichtete Cheftrainer Oliver David, dem Rob Leask aus Straubing als Assistent an die Seite gestellt wurde, soll es nun richten. Das bayerisch-nordamerikanisch geprägte Team wurde in großem Stil umgebaut: Inklusive Jackson verließen 15 Akteure den viermaligen DEL-Champion.

Tor

Hier ist Matthias Niederberger die klare Nummer Eins. Hinter dem Nationalspieler stehen die Nachwuchstalente Simon Wolf und Matthias Bittner bereit, die beide zumindest phasenweise bei den Kooperationspartnern der Münchner Spielpraxis sammeln sollen. Bleibt Niederberger gesund und knüpft an seine Leistung der letzten Jahre an, sollten die Bullen hier kein Problem haben.

Verteidigung

Es war über Monate ein offenes Geheimnis, dass Ingolstadts langjähriger Kapitän Fabio Wagner von der Donau an die Isar wechseln würde. Er soll mit seiner Erfahrung und Ausstrahlung – gemeinsam mit arrivierten Kräften wie Konrad Abeltshauser und Maximilian Daubner – den neu formierten Abwehrverbund anführen. Dazu gehört der ebenfalls aus Salzburg gekommene Ryan Murphy, der immerhin 176 NHL-Spiele in seiner Vita stehen hat. Dillon Heatherington spielt seine erste Saison in Europa, bringt aber die Erfahrung von fast 600 Spielen in der American Hockey League mit. Das fällt in der DEL, in der vermehrt Spieler aus der unterhalb der AHL angesiedelten ECHL verpflichtet werden, durchaus auf.

Les Lancaster profitiert zunächst von Will Butchers Ausfall, der den Münchnern wegen einer „gesundheitlichen Auffälligkeit“ auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung steht.

Angriff

In der Offensive fiel der Umbruch nicht ganz so gravierend aus: Fünf Neuzugänge stehen im Kader für die kommende Saison. Der Kämpfer Brady Ferguson kam aus Rögle, der gebürtige Landshuter Luis Schinko aus Wolfsburg, zudem Torjäger Jeremy McKenna aus Nürnberg und der erfahrene Gabriel Fontaine von Meister Berlin. Der junge Philipp Krening komplettiert das Quintett der Neuen im Angriff, der mit insgesamt 15 Spielern reichlich bestückt ist - durchaus bewusst so konzipiert, um den Konkurrenzkampf zu fördern.

Im Laufe einer langen Saison und den damit einhergehenden Verletzungen kann das sicher ein Vorteil sein. Wenn aber alle fit sind, kann es durchaus zu unpopulären Entscheidungen kommen - ein potenzieller Unruheherd!

Prognose

Das erklärte Ziel ist die Meisterschaft, auch wenn die letzte Saison, die erste im neuen SAP Garden, vorzeitig im Viertelfinale endete. Die Qualität im Kader stimmt, zudem wurden insbesondere mit Brady Ferguson und Dillon Heatherington zwei physisch starke Spieler aus der Kategorie "Aufpasser" verpflichtet. Wenn die Mannschaft schnell zusammenwächst und wenn es trotz des großen Kaders, in dem durchaus auch mal langjährige Spieler nicht zum Zuge kommen werden, ruhig bleibt, sollten die Münchner ein gehöriges Wort um die Meisterschaft mitreden können.

Allerdings haben die Münchner nur noch eine Imsportspieler-Lizenz frei, um auf Ausfälle reagieren zu können. Sollte das Vorhaben Meisterschaft gelingen, wäre es nächste Titel für einen der "großen Drei" München, Mannheim und Berlin, die seit 2015 das Titelrennen dominieren.