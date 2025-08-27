Der Hockeyweb Countdown zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Dresdner Eislöwen

27.08.2025, 08:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Am 9. September startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Dresdner Eislöwen.

Gelingt es den Dresdnern die Euphorie vom Aufstieg auch in die DEL zu transportieren? Spannender hätte das Playoff-Finale der DEL2 nicht sein können. Im entscheidenden siebten Spiel gegen die Ravensburg Towerstars erfüllte Tomas Sykora den Elbestädtern in der Verlängerung den Traum vom Eishockey in der höchsten deutschen Spielklasse.

Tor:

Im Tor verabschiedete sich der DEL2-Meister vom Routinier Danny aus den Birken, der in den Playoffs als wertvollster Spieler ausgezeichnet wurde und in der Saison zuvor in den Playdowns den Abstieg in die Oberliga verhinderte. Ihn soll der 37-Jährige Vizemeister Julius Hudacek (Kölner Haie) ersetzen. Mit seiner Klasse überzeugte er bereits in der KHL und SHL und war zuletzt ein Aushängeschild für die starke Saison der Haie, bei denen er 47 Spiele absolvierte, in der Finalserie allerdings überspielt wirkte. Mit seinen sogenannten „Huda-Shows“ transportiert er die Emotionen vom Eis auf die Zuschauerränge. Als Nummer zwei ist der Deutsch-Schweizer Janick Schwendener vorgesehen, der seit 2021 im Kader steht, bisher nur auf sechs DEL-Einsätze für die Iserlohn Roosters kommt.

Verteidigung:

Mit Justin Braun (Straubing Tigers) angelte sich Sportdirektor Matthias Roos einen defensiven Akteur, der 961 Spiele und 13 Jahre NHL-Erfahrung in seiner Vita stehen hat und in Straubing in der letzten Saison die zweitbeste Plus/Minus-Statistik vorzuweisen hatte. Ebenfalls die Liga kennen Emil Johansson (EHC Red Bull München) und Alec McCrea (Düsseldorfer EG). McCrea soll mit seinen 1,91 Meter und 94 Kilogramm den nordamerikanischen Spielstil ins Team bringen. In der DEL2 waren Simon Karlsson und David Suvanto wichtige Stützen. Ihr Niveau eine Ebene höher müssen sie noch unter Beweis stellen.

Angriff:

Ein Ausrufezeichen setzten die Eislöwen mit der Verpflichtung von Austin Ortega (Adler Mannheim). Zwischen 2021 und 2024 knackte er im Trikot des EHC Red Bull München dreimal die 20 Tore-Marke und war an 140 Toren beteiligt. In Dresden soll er diese Qualitäten aufs Eis bringen. Mit Trevor Parkes (EHC Red Bull München) trifft er dort auf einen ehemaligen Teamkollegen. Parkes verpasste aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung in der Vorbereitung die Saison 2024/25. In neun Saisons für München und Augsburg erzielte er zuvor 175 Tore und zeigte seinen Torjäger-Instinkt. Neben diesen beiden stellen C.J.Suess (Montaba Moose) und Lance Bouma (Linköping HC) wichtige Bausteine dar. Aus Schweden weiß Bouma wie man in bestimmten Situation Verantwortung übernimmt und sie für die Mannschaft gewinnbringend einsetzt.

weitere Zugänge:

Malte Barthold (ESC Dresden U20), Karl Gärtner (ESC Dresden U20), Connor Korte (EHC Freiburg), Clemens Stocker (Starbulls Rosenheim U20)

weitere Abgänge:

Yannick Drews (Hannover Scorpions), Jacob Friend (Chicago Wolves), Vincent Hessler (KSW IceFighters Leipzig), Matej Mrazek (Ravensburg Towerstars), Nicolas Schindler (ERC Ingolstadt), Samuel Schindler (EHC Freiburg), Johan Porsberger (Fife Flyers Kirkcaldy), Arne Uplegger (Bietigheim Steelers)

Prognose:

Mit dem Duell gegen die Eisbären Berlin eröffnet die Mannschaft von Cheftrainer Niklas Sundblad am 9.September die Saison, in der es um den Klassenerhalt geht. Alles andere wäre eine große Überraschung. Der Kader ist zwar solide aufgestellt. Bei den Routiniers stellt sich die Frage der Konstanz. Diese wird es brauchen um das Ziel zu realisieren.