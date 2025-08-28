Der Hockeyweb-Countdwon zum DEL-Saisonstart

DEL-Vorschau 2025/26: Augsburger Panther

28.08.2025, 08:00 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Am 9. September startet die DEL in die neue Spielzeit. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute richtet sich der Blick auf die Augsburger Panther.

Die Augsburger Panther gehen mit großen Erwartungen in die DEL-Saison 2025/26. Nach einer erneut schwierigen Saison, in der die Mannschaft lange gegen den Abstieg kämpfen musste und am Ende dieser nur knapp, aber immerhin sportlich vermieden wurde, soll in diesem Jahr ein klarer Schritt nach vorne gelingen. Die Verantwortlichen haben dafür einige personelle Veränderungen vorgenommen. Mit Bill Peters übernimmt ein erfahrener Trainer das Kommando hinter der Bande, der frischen Wind und ein klares Konzept nach Augsburg bringen soll.

Tor

Zwischen den Pfosten setzen die Panther künftig auf Michael Garteig, der vom ERC Ingolstadt kommt und für Stabilität sorgen soll. Als Backup wurde Peyton Jones verpflichtet, während Markus Keller (Karriereende) und Strauss Mann (Ziel unbekannt) nicht mehr zum Kader gehören.

Verteidigung

In der Abwehr wurden mit NHL- und DEL-erfahrenen Spielern wie Madison Bowey (Cleveland Monsters), Ryan Button (Grizzlys Wolfsburg)und Kyle Mayhew (Fort Wayne Komets) gezielt Verstärkungen geholt, um die Defensive sattelfester zu machen. Diese sollen die Abgänge Riley McCourt, Nolan Zajac und Abwehrhüne Denis Reul (Karriereende) ersetzen.

Angriff

Im Sturm ruhen die Hoffnungen vor allem auf Neuzugang Tim Wohlgemuth, der nach seiner Zeit in Köln in die Fuggerstadt zurückkehrt, sowie auf dem kanadischen Angreifer Joe Cramarossa (Vienna Capitals) und dem wuchtigen Flügelstürmer Alexandre Grenier (Kölner Haie). Zusammen mit Leistungsträgern wie Cody Kunyk oder Anthony Louis soll so die Offensive variabler und torgefährlicher werden. Abgegeben wurden im Angriff u.a. Topscorer Anrei Hakulinen, Chris Collins und Mark Zengerle.

Ein weiterer wichtiger Baustein bleibt die Einbindung junger Spieler. Mit Talenten wie Moritz Elias, Christian Hanke oder Liron Pellizzari setzen die Panther weiterhin auf ihren Nachwuchs und wollen die U23-Förderplätze aktiv nutzen. Dieses Zusammenspiel von Erfahrung und Jugend könnte dem Team neue Energie verleihen.

Prognose

Nach der erneut enttäuschenden Vorsaison wollen die Panther von Beginn an zeigen, dass sie mehr können als nur um den Klassenerhalt zu spielen. Mit der verstärkten Defensive, einem breiteren Angriff und einem neuen Trainerteam stehen die Chancen gut, dass Augsburg nicht nur stabiler auftritt, sondern auch wieder ein ernsthafter Anwärter auf die Pre-Playoff-Plätze wird.