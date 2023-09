Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 14. September geht die Deutsche Eishockeyliga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Nürnberg Ice Tigers.

Können die Nürnberg Ice Tigers ihren konstanten Weg weitergehen? Vergleicht man die beiden letzten Jahre der Franken fällt auf, dass beide Saisons am Ende ähnlich verliefen. Der achte Platz in der Saison 2021/22. Der neunte Platz in der Saison 2022/23. Beide Male das Playoff-Aus in der ersten Runde. Nicht unverdient.

Apropos konstant. Alles beim Alten heißt das Motto im Tor. Niklas Treutle und Leon Hungerecker gehen in eine weitere gemeinsame Saison. In der Abwehr vor ihnen wurde ordentlich durchgewechselt. Oliver Mebus (Düsseldorfer EG), Nicholas Welsh (JVP Jyväskylä), Blake Parlett (HC Bozen) und Andrew Bodnarchuk (EC Kassel Huskies) machen Platz für einen defensiven Neuanfang. Zwei Jahre in Folge kassierte die Mannschaft um die 180 Gegentore. Dieser Schnitt ist auf Dauer für eine Playoff Garantie sicherlich zu hoch. Mit Ludwig Byström (Kärpät Oulu) ist den Ice Tigers ein absoluter Coup gelungen. Ein Allroundverteidiger, der sicherlich zu den besten der Liga zählt und von vielen europäischen Klubs umworben war. Er bringt jahrelange Erfahrung aus der finnischen Liga mit. Ebenfalls ein größerer Name konnte mit Constantin Braun (Bietigheim Steelers) präsentiert werden. Ein Spieler der die Liga bestens kennt und mit den Eisbären in 14 Jahren fünf deutsche Meisterschaften gewinnen konnte. Ebenfalls defensive Stabilität verspricht sich Sportdirektor Stefan Ustorf von Jack Dougherty (Kölner Haie). Als Aufsteiger der letzten Saison zählt Justus Böttner (Düsseldorfer EG): Mit seinen noch 21 Jahren soll er in Nürnberg seinen positiven Weg fortsetzen und seine Eiszeit steigern.

Die größte Lücke hinterlässt die Nürnberger Legende Patrick Reimer (Karriereende). Mit seinen 40 Jahren zählte er immer noch zu den Besten im Team. 43 Scorerpunkte unterstreichen diese Bilanz. Seine Position wurde nicht direkt neu besetzt. Viel mehr erhofft man sich von den jungen Deutschen den nächsten Schritt. Auch Topscorer Gregor McLeod (Kölner Haie) sowie Tyler Sheehy (Straubing Tigers) und Rick Schofield (HC Pustertal) sind Teil des Umbruchs. Neuzugang Cole Maier (Manitoba Moose) zählte in der Saison 2021/22 zum wertvollsten Spieler seiner Mannschaft und konnte in vier Jahren 223 AHL-Partien bestreiten. Die Schwäche im Powerplay könnten die beiden Neuzugänge Charlie Gerard (Leigh Valley Phantoms) und Evan Barratt (Reading Royals) versuchen zu verbessern.

weitere Abgänge:

Charlie Janke (Iserlohn Roosters)

Prognose: Für die Nürnberg Ice Tigers wird es eine schwierige Aufgabe besagte Konstanz zu erhalten und den erneuten Playoff-Einzug klar zu machen. Defensiv ist die Mannschaft besser aufgestellt. Offensiv ist allerdings viel Qualität verloren gegangen, die ersetzt werden muss.