Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 14. September geht die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Löwen Frankfurt.

Können sich die Löwen Frankfurt unter den zehn besten Mannschaften der DEL etablieren? Das zweite Jahr in einer neuen Liga ist immer ein schweres Jahr. Das ist zwar eine Floskel, doch für viele Mannschaften im Sport wurde dieser Satz Realität. 16-mal bekamen die Fans letzte Saison zusätzliche Spielzeit in Form von Verlängerung oder Penaltyschießen. Als Punkte-Hamsterer und Comeback-Könige machten sich die Hessen einen Namen. Egal ob zwei, drei oder vier Tore-Rückstände, gepunktet wurde konstant. In der ersten Playoff-Runde war dann gegen die Düsseldorfer EG die Reise des Neulings beendet.

Zur neuen Saison steht ein neuer alter Trainer an der Bande. Nach der Saison 2019/2020 verabschiedete sich Matti Tiilikainen (Team Navy & U16 Finnland). Jetzt ist er zurück und folgt auf Gerry Fleming (EHC Kloten), der eine neue Herausforderung sucht. Der Kader wurde ordentlich umgekrempelt. Mit Marvin Cüpper (Schwenninger Wild Wings) und Joe Cannata (IK Oskarshamn) steht ein neues Torhüterduo auf dem Papier. Jake Hildebrand (Eisbären Berlin) verlässt nach zwei prägenden Spielzeiten den Verein. Cüpper hat allerdings schon in Berlin, Krefeld und Schwenningen seine DEL-Qualitäten bewiesen.

Eine verbesserte Überzahlquote erhofft sich der Sportdirektor Franz Fritzmeier unter anderem von Maksin Matushkin (Tappara Tampere). Als finnischen Meister und CHL-Sieger wechselt er an den Main. Ebenfalls eine finnische Note bringt Ville Lajunen (Schwenninger Wild Wings) mit. Mit seinen 45 Scorerpunkten gehörte er zu den punktbesten Verteidigern der Saison 2022/2023. Defensive Stärke und ein körperbetontes Spiel sind das Markenzeichen von Ben Blood (Lahti Pelicans).

Die letztjährigen Unterschiedsspieler im Sturm mit Dominik Bokk und Carter Rowney konnten gehalten werden. Sie erzielten zusammen 28% aller Löwen-Tore. Ex-NHL Spieler Rowney hat seinen Vertrag sogar bis 2025 verlängert. Durch die Neuverpflichtung von Joseph Cramarossa (Adler Mannheim) könnte aus dem kongenialen Duo sogar ein Trio werden. Für Tiefe im Kader sorgen die Neuzugänge Cody Kunyk (Kärpät Oulu) und Cameron Brace (IK Oskarshamn). Für Kunyk ist es der bereits dritte Versuch in der DEL. Seine Verträge in Wolfsburg und Straubing wurden aus unterschiedlichen Gründen kurz vor Saisonbeginn aufgelöst. Seine Erfahrungen aus der finnischen Liga werden den Löwen weiterhelfen.

weitere Zugänge:

Eugen Alanov (Iserlohn Roosters)/ Kevin Bieker (Jungadler Mannheim U20)/ Simon Gnyp (Bayreuth Tigers)/ Lua Niehus (Jungadler Mannheim U20)/ Mike Schmitz (Dresdner Eislöwen)/ Markus Schweiger (ESV Kaufbeuren)

weitere Abgänge:

Callum Booth (Cardiff Devils)/ David Elsner (1.EV Weiden)/ Markus Fries (EC Kassel Huskies)/ Bastian Kucis (Moskitos Essen) / Kevin Maginot (ERC Ingolstadt)/ Carson McMillan (EC Kassel Huskies)/ Ryon Moser (Bietigheim Steelers)/ Paul Reiner (EC Bad Nauheim)/ Reece Scarlett (Vasan Sport)/ Simon Sezemsky (Augsburger Panther)/ Davis Vandane (HC Bolzano)/ Dylan Wruck (Hannover Scorpions) / Jerry D´Amigo (unbekannt)/ Brendan Ranford (unbekannt)/ Ryan Olsen (unbekannt)

Prognose: Die Löwen Frankfurt haben ihren Kader definitiv verbessert und die Vorzeichen gestellt, dass ihnen eine schwierige Saison erspart bleibt. Sie werden um die Plätze in der ersten Runde der Playoffs mitspielen.