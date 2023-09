Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 14. September geht die Deutsche Eishockeyliga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Kölner Haie.

Gelingt den Kölner Haien der nächste Schritt? Spiel fünf in der Viertelfinal-Serie gegen die Adler Mannheim war der Knackpunkt. Eine 3:0 Führung wurde hergeschenkt und mit zwei Toren in den letzten 30 Sekunden bestraft. Die Chance auf eine Serienführung und der Matchpuck waren zum Greifen nah. Am Ende zogen die Adler ins Halbfinale ein. Eine verpasste Chance.

Im Tor konnten die Haie den jungen deutschen Nationaltorwart Tobias Ancicka (Eisbären Berlin) an den Rhein locken. Er wird sich einen Konkurrenzkampf mit Mirko Pantkowski liefern, der nach dem Patzer im fünften Spiel zum entscheidenden Tor wieder auf bessere Spiele hofft. Andrej Sustr (San Diego Gulls) verstärkt als einziger Neuzugang die Defensive. 2,01 Meter und 100 Kilo sind stabile Werte für diese Position. Er bringt langjährige NHL-Erfahrung und Einsätze in der tschechischen Nationalmannschaft mit. Nach 408 NHL-Spielen und zahlreichen AHL-Spielen war nun die Zeit gekommen in Europa sein Können unter Beweis zu stellen. Der Rest war schon in der letzten Saison in vielen Spielen erfolgreich und bedurfte keiner Korrektur. Voran soll erneut Nicholas Bailen gehen. Als punktbester DEL Verteidiger konnte er in seiner Premiersaison brillieren.

Grund zur Veränderung sahen die Verantwortlichen in der Offensive. Sieben Spieler verließen den KEC. Neue hoffnungsvolle folgten. Als Deutscher Vizemeister kam Frederik Storm (ERC Ingolstadt) in drei Jahren auf 140 DEL Spiele und 113 Punkte. Auch die Personalie Alexandre Grenier (Eisbären Berlin) verspricht Torgarantie. Nach Iserlohn und Berlin ist Köln seine dritte DEL-Station. Für Justin Schütz (EHC Red Bull München) und Tim Wohlgemuth (ERC Ingolstadt) gilt es den aufstrebenden Weg auch in Köln fortzusetzen. Gregor MacLoad wurde zum Vorlagen geben und Tore schießen verpflichtet. Als Topscorer der Ice Tigers konnte er in den letzten zwei Jahren seine Punkteausbeute jeweils verbessern. Die Haie bekommen einen Stürmer mit dem Potential von 50 oder mehr Punkten. Als U23 Spieler möchten Elias Lindner (Bietigheim Steelers) und Hakon Hänelt (Gatineau Olympiques) auf sich aufmerksam machen. Hänelt spielte zuletzt in der nordamerikanischen Nachwuchsliga, wo er in 69 Spielen 33 Scorerpunkte besteuern konnte. Seit der U16 gehört er zusätzlich zum Kreis der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaft.

weitere Zugänge:

Nick Aichinger (Fischtown Pinguins Bremerhaven)

weitere Abgänge:

Nick Baptiste (Tappara Tampere)/ Julian Chrobot (Grizzlys Wolfsburg)/ Jack Dougherty (Nürnberg Ice Tigers)/ Leon Hafenrichter (EC Bad Nauheim)/ Jonathan Matsumoto (Krefeld Pinguine)/ Kevin Niedenz (Krefeld Pinguine)/ Alexander Oblinger (Augsburger Panther)/ Alex Roach (EHC Freiburg)/ Oleg Shilin (Eispiraten Crimmitschau)/ Zach Sill (HC Pustertal)/ Ryan Stanton (HC Pustertal)/ Pascal Streck (EC Bad Nauheim)/ Luis Üffing (Düsseldorfer EG)/ Leon Willerscheid (Jungadler Mannheim U20)/ Landon Ferraro (unbekannt)

Prognose: Die Kölner Haie verfügen über erfolgreiche Reihenkombinationen, die schon in der letzten Saison erfolgreich waren. Die Neuzugänge werden die Qualität nochmal verbessern. Das Playoff-Viertelfinale ist Pflicht.