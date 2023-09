Lesedauer: ca. 1 Minute

Am 14. September geht die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Iserlohn Roosters.

Können die Iserlohn Roosters in die Playoffs zurückkehren? Nach einer enttäuschenden Saison wurde zwar der Klassenerhalt erreicht, aber die Endrunden-Teilnahme mit dem 13. Tabellenrang verpasst. Zu inkonstant waren die Leistungen während einer Saison geprägt von Höhen und Tiefen.





Der sportliche Leiter Christian Hommel nahm dementsprechend in der Sommerpause große Kader-Veränderungen vor. Unter den 16 Abgängen befinden sich acht der besten zehn Scorer, allen voran Topscorer Kaspars Daugavins (Ziel unbekannt), welche erstmal qualitativ ersetzt werden müssen.





Iserlohn stellt mit einem Altersdurchschnitt von 24,7 das jüngste Team der DEL. Im Tor bekommt Andreas Jenike mit dem aus Ingolstadt verpflichteten Kevin Reich einen gleichwertigen Nebenmann, der den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anfachen soll. Reich kehrt damit in seine Heimat Iserlohn zurück, wo er bereits für die Roosters in der Jugend spielte. In der Verteidigung müssen vor allem die Abgänge des offensivstarken Ryan O‘Connor (Wolfsburg) und des erfahrenen Torsten Ankert (Düsseldorf) aufgefangen werden. Immerhin kassierte das Team mit 192 Gegentoren die drittmeisten Treffer der Liga, zudem war das Unterzahlspiel mit nur 71,84 Prozent Ligaschlusslicht. Zusammen mit dem aus der AHL verpflichteten Mitch Eliot (Rochester) soll Ben Thomas vom frisch gebackenen finnischen Meister und Champions Hockey League-Sieger Tappara Tampere in der Defensive für mehr Stabilität sorgen. Im Sturm gehören insbesondere die Neuzugänge Drew LeBlanc von Ligakonkurrent Augsburg, Belázs Sebök (Ilves Tampere) und der mit 116 NHL-Spielen dekorierte und ehemalige Erstrundenpick des NHL-Drafts 2014 Michael DalColle (TPS Turku) zu den Hoffnungsträgern für die kommende Spielzeit.

Prognose: Sollte Trainer Greg Poss es schaffen aus dem neu formierten jungen Team schnell eine Einheit zu bilden, kann Iserlohn näher an die Playoffplätze heranrücken. Andernfalls droht den Sauerländern der Abstiegskampf.