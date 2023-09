Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 14. September geht die Deutsche Eishockey Liga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Gelingt Bremerhaven der direkte Einzug ins Playoff Viertelfinale? Seit 2016/2017 sind die Fischtown Pinguins Bremerhaven ein DEL Standort. Und seit diesem Zeitpunkt fester Bestandteil der Playoffs. Oft war allerdings im Viertelfinale Endstation. So auch in der Saison 2022/23. Ende Oktober noch Tabellenführer, qualifizierten sie sich schließlich über die erste Playoff-Runde fürs Viertelfinale. Trotz 2:0 Serienführung unterlangen die Nordseestädter dem späteren Meister aus München.



Bereits im Jahr 2020 war Kristers Gudlevskis (MODO Hockey) ein Torhüter der Pinguine und konnte dort viele Siege feiern. Nach Zwischenstationen in Österreich, der Slowakei und Schweden ist er zurück. Zusammen mit Maximilian Franzreb bildet er eines der stärksten Torhüterduos der Liga. In der Verteidigung konnte mit der Verpflichtung von Lukas Kälble (Florida Everblades) ein Überraschungstransfer getätigt werden. Als zweimaliger Sieger des Kelly Cups hatte Kälble sicherlich auch bessere Optionen. Seine Zusage spricht für die konstante Arbeit und Fortschritt der Pinguins. Ebenfalls eine Topverpflichtung ist Anders Grönlund (Frölunda HC). Schwedische Spieler sind immer ein Gewinn für jede Mannschaft. So konnte Grönlund den Titel in der Champions Hockey League 2019 und 2020 gewinnen. Nicolas Appendino (EHC Red Bull München) besitzt ebenfalls das Potential eines Top Verteidigers. Beide sollen die Abgänge von Nationalspieler Moritz Wirth (Düsseldorfer EG) und Philip Samuelsson (Straubing Tigers) kompensieren. Der Großteil der Verteidiger konnte gehalten werden.

Im Angriff wurde nur der nachverpflichtete Antti Tyrväinen (unbekannt) sowie Niklas Andersen (Augsburger Panther) abgegeben. Ansonsten blieben alle an Board. Für Andersen konnte ebenfalls ein Däne dazu geholt werden. Felix Maegaard Scheel (EHC Visp) wurde mit 55 Punkten und 18 Toren Topscorer seiner Mannschaft. Jan Urbas, Ziga Jeglic und Miha Verlic werden auch in der kommenden Saison die Abwehrreihen der DEL Teams ordentlich durchwirbeln und ihre Tore erzielen. Aber nicht nur diese außergewöhnliche Reihe ist vielversprechend. Gestandene Bremerhavener wie Ross Mauermann, Alexander Friesen, Dominik Uher und Christian Weijse kennen genau ihre Aufgaben im Team und harmonieren excellent. Einen viel diskutierten Start hatte im Februar Jake Virtanen. Das Umfeld scheint auf beiden Seiten zu stimmen. Auch in ihm steckt ordentlich Potential, der Fortschritt generieren kann.

weitere Abgänge:

Nick Aichinger (Kölner Haie)/ Tim Lutz (EHC Visp)/ Gregory Saakyan (Dresdner Eislöwen)/ Niklas Svedberg (HC Bozen)/ Patch Alber (Karriereende)

weitere Zugänge:

Justin Büsing (Kölner Junghaie U20)/ Sebastian Graf (EC Hannover Indians)/ Marat Khaidarov (Toros Neftekamsk)/ Philipp Preto (Adler Mannheim)

Prognose: Der Kader konnte auf den Schlüsselpositionen zusammengehalten werden und ist breit aufgestellt. Bremerhaven hat den Anspruch zu den Top- Mannschaften der Liga zu gehören.