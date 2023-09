Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am 14. September geht die Deutsche Eishockeyliga (DEL) in ihre 30. Saison. Hockeyweb stellt täglich eine Mannschaft vor. Heute geht der Blick auf die Eisbären Berlin.

Gelingt den Eisbären Berlin der Sprung unter die besten Mannschaften? Meister 2021. Meister 2022. Verpasste Playoffs 2023. Lange waren die Playoffs in der letzten Saison in weiter Ferne. Mitte Januar betrug der Rückstand auf den letzten Playoff Platz zehn Punkte. Am Ende reichte die Aufholjagd knapp nicht. Der Hauptstadtklub hat einiges wieder gut zu machen.

Serge Aubin wird auch in der Saison 2023/24 die Mannschaft als Cheftrainer auf das Eis führen. Trotz verpasster Playoffs wurde sein auslaufender Vertrag überraschenderweise verlängert. Neu aufgestellt haben sich die Eisbären im Tor. Für Tobias Ancicka (Kölner Haie) und Juho Markkanen (HPK) kamen Jake Hildebrand (Löwen Frankfurt) und Jonas Stettmer (ERC Ingolstadt). Besonders Hildebrand konnte mit seiner Erfahrung die Frankfurter zum Aufstieg und in die erste Playoff-Runde der DEL führen. Die jungen Quapp und Stettmer werden sicherlich von seiner Erfahrung profitieren.

Mit Kai Wissmann (Providence Bruins) und Frederik Tiffels (EHC Red Bull München) konnten zwei WM-Silbermedaillengewinner unter Vertrag genommen werden. Wissmann spielte zwischen 2014 und 2022 im Trikot der Eisbären und war Teil der Meistermannschaften. Durch die Wahl zum Kapitän bekommt er nun eine besondere Verantwortung. Ebenfalls das Meistergen bringt Tiffels mit. Er ist aktueller Meister. Auch Stürmer Blaine Byron (IK Oskarshamn) kehrt nach einem Aufenthalt in Schweden zurück. Er könnte mit Marcel Noebels und Leo Pföderl wieder eine erfolgreiche Sturmreihe bilden, die Fans aus der letzten Meistersaison kennen. Ein weiterer neuer Angreifer trägt den Namen Patrice Cormier (Avtomobilist Yekaterienburg). Er bringt neben Führungsqualitäten auch ein körperbetontes Spiel mit.

Frank Hördler (VER Selb) ist sicher der bekannteste von 15 Abgängen. Nach 20 Jahren hat das Eisbären Urgestein einen neuen Vertrag in der DEL2 unterschrieben. Neun DEL-Meisterschaften und 1026 DEL-Spiele sprechen für sich. Hördler kehrt dahin zurück, wo er das Eishockey spielen erlernte. Verteidiger und Nachwuchstalent Norwin Panocha (Chicoutimi Saguenéens) wird sein Glück in einer von drei kanadischen Top-Juniorenligen versuchen, um die Chance zu nutzen sich seinen NHL Traum zu erfüllen. Die Buffalo Sabres hatten sich im NHL Draft die Rechte an ihm gesichert.

weitere Abgänge:

Kevin Clarke (Düsseldorfer EG)/ Giovanni Fiore (Admiral Vladivostok)/ Alexandre Grenier (Kölner Haie)/ Kevin Handschuh (Starbulls Rosenheim)/ Jan Nijenhuis (ERC Ingolstadt)/ Bennet Roßmy (Düsseldorfer EG)/ Matthew White (Grizzlys Wolfsburg)/ Lewis Zerter-Gossage (Bietigheim Steelers)/ Peter Regin (Verletzung)/ Marco Baßler (Dresdner Eislöwen)/ Frank Mauer (Karriereende)

weitere Zugänge:

Michael Bartuli (Bad Nauheim)/ Lean Bergmann (Adler Mannheim)/ Tobias Eder (Düsseldorfer EG)/ Ben Finkelstein (Vienna Capitals)/ Rio Kaiser (EC Salzburg U20)/ Ty Ronning (ERC Ingolstadt)

Prognose: Eine weitere Saison ohne Playoffs ist in der Hauptstadt nicht zu erwarten. Berlin hat an Qualität dazu gewonnen und wird zeigen, dass sie zu den Top Mannschaften der Liga gehören.